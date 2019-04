Al grito de “por Malvinas y nuestros héroes”, iniciaron los actos centrales en Ituzaingó

Ituzaingó será hoy la sede de los actos centrales de la Provincia en memoria de los Veteranos y Caídos en la guerra de Malvinas. Un tributo que estará liderado por el gobernador y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y que incluirá la inauguración de la sede de los héroes locales. Pero las actividades conmemorativas ya comezaron ayer, tanto en esa ciudad como en diferentes poblaciones del territorio correntino.

Al cierre de esta edición, entonando la Marcha de las Malvinas y vociferando “por Malvinas y nuestros héroes”, una cantidad de pobladores caminó por las calles de la ciudad, más precisamente desde el Instituto de Formación Docente hasta la plaza San Martín. Así comenzaron las actividades conmemorativas que se trasladaron luego al Centro Cultural.

Allí, según pudo saber este diario, anoche hicieron un acto que comenzó con las palabras alusivas tanto del intendente Eduardo Burna como del presidente del Centro de Ex Combatientes de Ituzaingó.

Luego, estaba previsto una representación artística y la proyección de un documental. Esto era la antesala del acto central que dará inicio hoy, a partir de las 16, con la inauguración del Centro de Ex Combatientes de Ituzaingó.

Luego, a las 18, habrá un acto que se desarrollará en la avenida 9 de Julio. En esta oportunidad, los oradores serán el Gobernador, el intendente Eduardo Burna y el presidente del Centro de Ex Combatientes de la localidad, Eudoro Barrios.

Por su parte, el malvinero y músico Aníbal “Pepe” Verdún brindará una actuación alusiva.

Vigilia y mural

Asimismo, anoche, se desarrollaban vigilias en Paso de los Libres, Mercedes y Curuzú Cuatiá. En estas y otras poblaciones, además, está programado que hoy se realicen ceremonias especiales en memoria de los Veteranos y Caídos en la guerra de Malvinas.

Precisamente, entre los Municipios que anunciaron los actos alusivos están Goya, San Roque, Saladas, Pueblo Libertador, Esquina, Santo Tomé, Mocoretá y Virasoro.

Mientras que en el caso de Monte Caseros, ayer ya hubo actividades.

Según lo informado por la Municipalidad, en la plaza Malvinas Argentinas del barrio homónimo, se realizó una ceremonia en la que hubo una invocación religiosa, palabras alusivas a la fecha y alumnos de la Escuela Nº 89 de Monte Caseros interpretaron la canción “Juntos a la Par”.

Este tributo estuvo encabezado por los Veteranos de Guerra, el viceintendente Sergio Paniagua, la directora de la Escuela Nº 89 Olga Arrondo, el presidente del Concejo Deliberante Andrés Iztueta, autoridades militares, eclesiásticas, quienes estuvieron acompañaron por funcionarios del municipio, ediles, alumnos de distintos establecimientos educativos, docentes y público en general.

Desde la comuna destacaron que también ayer -a la tarde- fue inaugurado en el salón, frente al edificio del Centro de Veteranos “Avá Ñaró”, un cuadro y símbolo alusivo a las islas.