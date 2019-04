Retenido en las islas Malvinas con municiones sin detonar

Un argentino que participó de una maratón en homenaje a los caídos fue retenido en las islas Malvinas luego de que se le encontraran municiones sin detonar.

Según pudo, el corredor, que participó de la “Maratón Puerto Argentino” realizada el pasado sábado 23 de marzo, no pudo subir al avión de regreso al continente al incurrir en lo que las autoridades consideran una falta grave.

Habitualmente, los turistas argentinos que llegan al archipiélago intentan llevarse piedras o restos de municiones, que son decomisados en el aeropuerto, pero sin que se les impida viajar. Sin embargo, en el caso del maratonista, no le permitieron volar el sábado pasado ya que los proyectiles estaban sin detonar.

Se trata de un ex futbolista profesional que viajó hace dos semanas junto con otros ex combatientes

Se trata del segundo incidente con un argentino en las islas Malvinas en los últimos días, luego de que un ex combatiente fuera detenido por mostrar una bandera y cantar el himno argentino.