Boca venció a un aguerrido Estudiantes y avanzó de fase

Boca Juniors derrotó anoche en Mar del Plata por 2 a 0 a un aguerrido Estudiantes de Río Cuarto, que terminó con nueve jugadores, y con este resultado logró el pase a los 16avos. de final de la Copa Argentina.

El partido se disputó ante más de 15 mil personas en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Pablo Dávalo.

Los goles de Boca fueron convertidos en el primer tiempo por Ramón “Wanchope” Abila a los 19 minutos y por Mauro Zárate a los 44.

Los primeros minutos del partido fueron parejos, incluso Estudiantes complicó al Xeneize con un buen planteo. Sin embargo, el primer ataque de Boca terminó en gol: el defensor Lucas Suárez quiso rechazar dentro del área chica, pero se la sirvió de cabeza a Wanchope Abila, que sólo tuvo que empujarla.

Con la ventaja, Boca encontró tranquilidad y el elenco cordobés, que en el Argentino A está a 180 minutos de poder ascender a la Primera B Nacional, no mostró respuestas para encontrar la igualdad. Estuvo muy cerca tras un córner pero Marcos Díaz, el palo y los rebotes jugaron a favor del Xeneize. No mucho más.

Sobre el final de la primera mitad, Mauro Zárate disparó de zurda, abajo, desde afuera del área, y aumentó la ventaja a 2-0.

En el complemento no hubo grandes emociones. Estudiantes vio el panorama aún más negro cuando expulsaron a Javier Ferreira a los dos minutos y luego a Alan Vester.

Al equipo “xeneize” lo espera en la próxima fase Almagro, que derrotó por penales a Atlético Rafaela por penales (4 a 2) tras empatar 1 a 1.

Tras su victoria en el Minella, el plantel “xeneize” continuará desde hoy en Buenos Aires su preparación de cara al encuentro del próximo miércoles ante Deportes Tolima en Colombia, por la Copa Libertadores.

Boca está segundo en el Grupo G de la Libertadores, con 7 puntos, a dos del líder Paranaense de Brasil, mientras que el Tolima suma 4, por lo que un empate lo dejaría a Boca casi clasificado a la siguiente fase.