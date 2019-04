Valdés saludó a Cristina

El gobernador Gustavo Valdés saludó a través de su cuenta de Twitter a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “En este difícil momento, quiero mandar mis sentidas condolencias a la expresidente de la nación, @CFKArgentina, ante la noticia del fallecimiento de su madre”, tuiteó.

Ofelia Wilhelm, de 89 años, murió ayer luego de permanecer internada desde el mes de diciembre en el Hospital Italiano de La Plata, a pesar de lo cual la ex mandataria no suspendería su viaje a Cuba, según fuentes cercanas.

Wilhelm había sido hospitalizada el pasado 8 de diciembre en el área de clínica médica, donde recibió un tratamiento a raíz de un cáncer de endometrio y desde entonces permanecía internada en ese centro de Salud.

Si bien en el hospital privado había esta tarde un total hermetismo sobre las causas del deceso, desde el entorno íntimo de Wilhelm informaron que murió hoy y que al nosocomio se acercaron los familiares más cercanos, entre ellos, la ex presidenta de la Nación, por lo que se desplegó un fuerte operativo de seguridad en los alrededores.

La encargada de darle la noticia a Cristina fue su hermana, la médica Giselle Fernández, quien cuidaba a diario de Ofelia en el hospital privado de La Plata.