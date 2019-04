Viacrucis interprovincial: en su 40ª edición unió a una multitud de fieles

“Caminar juntos en el amor” fue el lema que iluminó la edición número 40 del viacrucis interprovincial, se trató de una multitudinaria manifestación de fe que unió a devotos de Chaco y Corrientes que, entre emotivas puestas en escena y rezos, recorrieron más de 25 de kilómetros representando la Pasión de Jesús.

“Como cada año, es pura emoción y reflexión lo que se vive en el viacrucis. Yo participo desde hace 7 años y en cada edición noto que se suma más gente. Eso me parece algo muy positivo, no todo está perdido. Son 40 años que cumple el viacrucis con una participación de más jóvenes que se acercan al camino de Jesús y mucha gente mayor acompaña. Esto renueva nuestra fe y dan más ganas de seguir”, expresó a El Litoral Pablo tras participar del encuentro. En ese mismo sentido, Lucas Meza indicó: “Caminamos muchos kilómetros, junto con algunos colectivos de apoyo para los que se cansaban. Puedo decir que vale la pena, la verdad fue muy buena la experiencia, ya es el cuarto año que participo”.

Desde Corrientes, alrededor de las 22 desde la plazoleta ubicada en avenida 3 de Abril y Maipú partieron los colectivos de larga distancia que trasladaron a los que fueron parte del camino de oración. Es que, este año el viacrucis comenzó a las 00 del Viernes Santo, en el Convento de las Hermanas Clarisas que se encuentra ubicado en Chaco y culminó a las 10.20 en la misma institución pero de Corrientes.

La multitud participó de varias estaciones, cada una con un mensaje en particular para representar diferentes escenas bíblicas de la pasión de Jesús. En total fueron 15 estaciones, por ejemplo, pasaron por la capilla Sagrado Corazón de Chaco, el Hospital Perrando, el puente General Belgrano, la Unidad Penitenciaria en Corrientes, la iglesia Catedral y culminó en el Convento de las Hermanas Clarisas a las 10.20 de la mañana.

En cada estación, un grupo de actores representó los últimos momentos de la vida de Jesús, escenas que abrían paso a las oraciones conjuntas.

Jóvenes

Por otra parte, una vez más los jóvenes correntinos tomaron la espontánea iniciativa de caminar durante el Viernes Santo hacia Santa Ana. La actividad fue organizada por la Pastoral de Juventud, que acompaña en el recorrido de unos 18 kilómetros que separan la Capital del pueblo.