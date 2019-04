Con un fuerte llamado a la militancia, ECO presentó sus candidatos en Capital

Dirigentes de 26 partidos, militantes de seccionales barriales, bombos, banderas, remeras y pecheras coparon el estadio del Club San Martín donde Encuentro por Corrientes (ECO), la alianza oficialista presentó a sus candidatos para las elecciones legislativas del 2 de junio. El gobernador Gustavo Valdés, quien exhibe su gestión como caballo de batalla en la campaña, convocó a sus agentes territoriales a repetir el triunfo en la Capital, el bastión que el peronismo, aunque dividido, sigue disputando.

Banderas de varios colores se enarbolaron sobre el estadio aurirrojo. Es que son 26 los partidos que integran la maquinaria del oficialismo y la militancia reafirma la acción territorial en la Capital, la jurisdicción electoral más grande que puede mover la brújula de una elección provincial y que además se trata del Municipio que este fin de semana recibió un nuevo golpe hídrico, el aglomerado urbano que hace un par de semanas fue endilgado por el Indec como el más pobre del país, con un 49 por ciento de la población afectada. “No lo negamos. Pero están midiendo mal la pobreza. El tiempo nos dará la razón”, expresó en su discurso el mandatario provincial, quien prometió avanzar por la senda del desarrollo y el crecimiento. Sus ejes de campaña y de gestión, precisamente, comprenden estos ítems, más la modernización y la inclusión social, un desafío para nada sencillo.

Con remeras y banderas verde a lo ECO, “La Teko”, el espacio político que lidera el secretario general de la Gobernación y ahora candidato a diputado por la UCR, Juan Carlos Alvarez, lanzó globos y papelitos en la tribuna central. Estuvieron palmo a palmo con Proyecto Corrientes que acompañó casi toda la velada con bombos entusiastas, lindantes a las percusiones de la Coalición Cívica. Ambos espacios apoyaban a sus candidatos, entre ellos, al postulante a concejal, Marcelo Pucciarello y al aspirante a renovar su banca, Fabián Nieves.

Los universitarios de la Franja Morada se ubicaron sobre uno de los laterales. Y en el otro, el Partido Popular regó de amarillo las tribunas y parte de la cancha. El hombre del PP, Javier Sáez, prevé renovar mandato en la Cámara de Diputados en estos comicios.

La UCR enarbolaba sus banderas en la zona central del estadio, y se elevaron en pancartas múltiples rostros de la candidata a renovar su banca en el Concejo Deliberante, la radical Florencia Ojeda. De fondo, un dibujo de Raúl Alfonsín.

Encabeza la lista de ediles de la Capital el ucerreísta Alfredo Vallejos, quien próximamente presidirá el Concejo Deliberante. “La ciudadanía de Corrientes ya no será escenario de pujas políticas”, dijo durante el acto, en clara referencia a las anteriores rencillas por recursos entre el otrora intendente peronista Fabián Ríos y el entonces gobernador radical Ricardo Colombi. El ex jefe comunal hará competencia en los cuartos oscuros a través del Frente para la Victoria.

Encuentro Liberal (ELI) ocupó un espacio central. Las hormiguitas llevaron una mascota que amenizaba las fotos de los más chicos. “Queremos decir a cada uno de los jefes de familias, a las mujeres, hombres, estudiantes y jóvenes, que somos una legión de correntinos que estamos en búsqueda del crecimiento y el desarrollo de Corrientes”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro “Perucho” Cassani, quien encabeza la lista de candidatos de ECO. En la grilla también se ubica otra referente de ELI, la doctora María del Carmen Pérez Duarte. El goyano manifestó que la provincia atravesó una etapa de ordenamiento, y ahora, “con Gustavo es tiempo de crecimiento”.

En ese sentido, el ex ministro de Hacienda y hombre de confianza de Ricardo Colombi, Enrique Vaz Torres, expuso los motivos para su postulación en primer término al Senado. Lo acompañarán los radicales Henry Fick (actual intendente de Mocoretá) y la senadora Graciela Rodríguez, la histórica apoderada del oficialismo. “La situación de la provincia no es resultado de la aleatoriedad, es resultado de hombres y mujeres que estuvimos en los momentos difíciles”, expresó el ex funcionario de Colombi.

“Encuentro por Corrientes es una alianza que incluye. Y nos incluye a las mujeres y a los jóvenes”, dijo la candidata a diputada por la UCR, Noelia Bassi. La concejal destacó la gestión que garantiza la atención médica en las salas barriales, la educación y alimentación de los chicos en los comedores escolares. Con remeras rosa se identificaron las mujeres radicales en una de las tribunas laterales del estadio. En uno de los costados, se enarbolaban banderas de la diversidad.

“Necesitamos llevar el mensaje a cada uno de los vecinos de la Capital de ECO”, le habló a la militancia el gobernador Gustavo Valdés. “Que seamos muchos partidos no significa que ya ganamos las elecciones”, indicó. “Tenemos que incluir a todos”, enfatizó el mandatario. “No puede ser que los jóvenes de Corrientes no puedan votar a sus senadores o a sus concejales”, señaló respecto del voto joven, cuyo proyecto ingresó el año pasado a la Legislatura. También el de paridad de género. Ambos no se trataron. El titular del Ejecutivo volvió a solicitar el tratamiento de esta iniciativa, hablándole quizás, a los propios.

Luego, enumeró la importancia de las obras que se realizan en la provincia, como así los proyectos de industrialización. Indicó que asisten a más de 350 mil chicos en los comedores escolares.

Valdés también se refirió específicamente a la Capital. Indicó que ayudó a la gestión de Eduardo Tassano, quien estuvo compartiendo escenario, para sanear los números de la ciudad. Además, remarcó las obras que se realizaron como la autovía y prometió más de mil cuadras de asfalto, tras anunciar la recuperación de la fábrica de adoquines.

Para el oficialismo es fundamental mantener aceitada la estructura en la ciudad de Corrientes. Por ello llamaron a la militancia a trabajar en la inclusión de los ciudadanos en cada uno de los barrios.