El Real Madrid de Campazzo y Deck por el pasaje a la final

Real Madrid, con Facundo Campazzo como una de las figuras del equipo, intentará asegurarse hoy el pasaporte al Final Four decisivo de la Euroliga, cuando enfrente en Atenas al local Panathinaikos, en el tercer cotejo de una de las llaves de cuartos de final. El partido se llevará a cabo en el Olympics Sports Center de la capital griega, desde las 21.00 local (16.00 de Argentina).

El conjunto español, defensor del título, buscará llevarse un nuevo éxito para barrer la serie 3-0. Los dirigidos por el DT Pablo Laso se impusieron como locales por 75-72 y 78-63, respectivamente.

En el último encuentro, Campazzo deslumbró a todos con su actuación. El cordobés, ex base de Peñarol de Mar del Plata y habitualmente convocado a los compromisos del seleccionado argentino, anotó 15 puntos, repartió 9 asistencias, bajó 7 rebotes y logró 5 recuperos en apenas 23 minutos.

Campazzo promedia 8,3 puntos; 4,7 asistencias y 2,6 rebotes por partido en toda la competencia. También estará disponible el alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo), que ostenta registros de 4,6 tantos y 2,4 rebotes por encuentro.

El otro cruce programado para hoy, será el que sostendrán Zalgiris Kaunas, de Lituania (1) ante Fenerbahce, de Turquía (1).