Encontraron sin vida a Julio César Toresani

El ex futbolista Julio Toresani, quien jugó en Boca, River, Unión y Colón de Santa Fe, de 51 años, fue hallado muerto ayer en instalaciones de la Liga Santafesina de Fútbol, donde se alojaba desde hacía unas semanas.

Voceros de la Policía de Investigaciones de Santa Fe indicaron que la causa de la muerte fue un suicidio, ya que “fue hallado ahorcado y no hay indicios de la participación de otra persona”.

Toresani, quien se dedicaba a la dirección técnica tras haber desarrollado una extensa carrera como jugador, atravesaba un estado depresivo profundo.

Prueba de ello es que hace unos días fue atendido en el hospital José María Cullen, tras haber ingerido una mezcla de alcohol con pastillas tranquilizantes.

El cuerpo del ex jugador fue hallado a las 7 por un hombre que trabaja en el predio de la Liga Santafesina. Conocido como “Huevo” en el ambiente futbolístico, surgió de las divisiones inferiores de Unión de Santa Fe, club en el que debutó en 1986 y con el que consiguió el ascenso a primera división en 1989.

Tras un breve paso por Instituto de Córdoba, volvió a Unión para la temporada 90-91, antes de dar el primer gran salto de su carrera al ser transferido a River, donde jugó hasta 1995 para luego recalar en Colón de Santa Fe, cuando se declaró hincha “sabalero”.

En Boca, el volante santafesino jugó en la temporada 96-97, previo a un breve paso por Independiente y su primer regreso a Colón.

Su único club en el exterior fue Audax Italiano de Chile, antes de su tercer y último paso por Colón. Se retiró en Patronato de Paraná al concluir la temporada 2003-04.

Como técnico debutó en San Martín de San Juan en 2005 y luego pasó por Colón de Santa Fe, Aldosivi, The Strongest de Bolivia, Sportivo Italiano, Deportivo Madryn, San Martín de Mendoza, Textil Mandiyú de Corrientes y Alumni de Villa María.

Retornó a Colón como ayudante de Diego Osella en 2014, luego recaló en Liga de Loja de Ecuador, Sportivo Italiano, Real Potosí de Bolivia, Sportivo Patria de Formosa y Orense de Ecuador.

Su último equipo fue Rampla Juniors de Uruguay.