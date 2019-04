Estuvo cerrada por falsa amenaza de bomba la estación Constitución

Tras casi una hora y media en la que la estación Constitución estuvo cerrada y luego de un operativo de seguridad, se reanudaron los servicios del tren Roca y del subte C.

El cierre se había producido tras una segunda amenaza de bomba en la estación Constitución. Más temprano había sido desestimada otra tras un control policial.

Estuvo cerrada la estación por lo que no funcionó ninguno de los ramales del tren Roca y tampoco se pudo ingresar a la estación cabecera del subte C.

La estación Constitución había sido evacuada por protocolo y al lugar había llegado la brigada de explosivos de la Policía Federal.

Según fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación, el segundo llamado fue recibido a las 17.05 al 911.

A las 18.30 se reabrieron las puertas de la estación y los trenes del Roca registraban algunas demoras pero el servicio en plena hora pico del regreso iba lentamente normalizándose.

Esta amenaza se suma a las seis que se produjeron durante los últimos 30 días en las estaciones de Morón, Merlo y Castelar de la línea Sarmiento.