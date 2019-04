Condiciones para mover animales en la campaña de vacunación

El Senasa recuerda las condiciones y algunas excepciones para mover bovinos y bubalinos en el marco de la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa.

Considerando el esquema de vacunación actual, que establece la aplicación anual de dos dosis a las categorías Menores (ternero/a, vaquillona, novillo, novillito y torito) y una dosis a las Mayores (vacas y toros), el Senasa responde una serie de preguntas que sirven para evacuar dudas o consultas frecuentes sobre este tema.

Desde establecimientos que aún no hayan cumplido con la vacunación y durante los primeros 15 días de la campaña, se permite un solo movimiento de egreso, luego de haber vacunado a la tropa que se movilizará y confeccionando un acta estratégica de egreso en campaña.

Se permite un solo movimiento de ingreso a campos que no hayan vacunado, siempre que en el campo de destino se vacune a todos los animales ingresados cuando se realice la vacunación total del establecimiento.

No se permite movilizar animales con vacunaciones parciales. Se admite el movimiento de categorías Mayores desde los establecimientos que no han cumplimentado la vacunación de dicho periodo, solo durante la campaña de vacunación de Menores, siempre que el establecimiento de origen haya cumplido con la vacunación del periodo anterior.

Para autorizar movimientos de categorías Menores, cualquiera sea su origen o destino y el período en que se encuentren, los establecimientos de origen y destino deben tener cumplidas las dos últimas campañas y en caso contrario, deberán revacunarse.

Por encontrarse dentro de la categoría más susceptible, los terneros deben ser trasladados con un nivel de protección adecuada, por lo que deben recibir al menos dos dosis de vacuna con un intervalo mínimo de 21 días.

Pueden exceptuarse los terneros de la revacunación siempre que se hayan recibido las dos dosis requeridas. Para mayor información, debe consultar en la oficina local de su jurisdicción.

Durante el período de vacunación, pueden movilizarse las tropas con destino a faena inmediata sin la vacunación correspondiente de la totalidad de las existencias, siempre y cuando no se haya excedido la fecha programada por el ente sanitario local, es decir, que el vacunador no haya comenzado la vacunación del establecimiento. Una vez iniciada la vacunación de campaña, no podrá apartar animales para la faena.

Deben revacunarse cuando el destino final de las categorías vacas, toros y bueyes que egresen de una concentración ganadera (remate feria) sea un establecimiento ubicado en una zona o región con una estrategia diferente a la de origen, lo que podría implicar un período sin vacunación de los animales igual o superior al año.

Es responsabilidad del personal del Senasa asegurar que los animales que se movilicen sean revacunados en el remate feria, debiendo comunicar fehacientemente a los consignatarios de hacienda y al ente sanitario local de esta condición.

Una vez finalizado el período de vacunación establecido, se prohíbe el movimiento de hacienda de unidades productivas que no hayan completado la vacunación y el registro de todos los animales de las categorías de los bovinos y bubalinos que correspondan vacunar en dicha zona.

Para ampliar información, puede acercarse a la oficina del Senasa más cercana, o enviar un correo electrónico al Programa de Fiebre Aftosa: fiebreaftosa@senasa.gob.ar.