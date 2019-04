Repudian los dichos sexistas de Alperovich hacia una periodista

El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, fue duramente criticado por los comentarios sexistas hacia una periodista que lo entrevistaba para el canal del diario La Gaceta, Carolina Servetto, quien ayer sostuvo que “fue una situación incómoda y de falta de respeto”.

“Este es un medio profesional (La Gaceta), que para cada una de las entrevistas nos preparamos y la realizamos con el más absoluto de los respetos y esperamos lo mismo de los entrevistados que vienen al programa”, señaló Servetto en referencia a la entrevista a Alperovich.

Durante la entrevista, Alperovich dijo refiriéndose a la periodista que “es muy lindo este lugar y esta chica, que me encanta, es el perfil que a mí me gusta” y “podría estar más tranquilo mirando a esta preciosura”, entre otras expresiones que lograron incomodar a la periodista quien nunca respondió los comentarios y trató de llevar la entrevista.

“Fue una situación incómoda y de falta de respeto al trabajo periodístico que realizamos todos los que formamos parte del diario La Gaceta”, agregó Servetto.

“El senador Alperovich llevó la entrevista a un ámbito que esta fuera de lugar”, señaló la periodista y agregó “nos hubiera gustado que la entrevista trascienda por las definiciones políticas que surgieron y no por lo que trascendió”.

“El senador José Alperovich se expuso tal cual como es, intentó mostrarse como el candidato a gobernador de Tucumán que está promocionando su campaña política, sin embargo en tres o cuatro comentarios demostró lo contrario”, sentenció.

Los dichos de Alperovich alcanzaron relevancia nacional y Servetto recibió el apoyo de periodistas de todo el país y de organizaciones sociales y feministas.

Por su parte, el ex gobernador pidió disculpas a Servetto ayer durante una entrevista en Telefe Tucumán “es una gran chica, no sé qué es lo que le molestó, pero si algo la molestó le pido disculpas de corazón” .