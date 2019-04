Mayer estuvo a la altura, pero igual no pudo frente a Rafael Nadal

Leonardo Mayer dio la talla. Frente a Rafael Nadal, número 2 del mundo, especialista en canchas lentas, ganador once veces del trofeo Conde de Godó, y máximo favorito a quedarse con el certamen, el tenista correntino estuvo a la altura del mallorquín en el juego, aunque no alcanzó para dar el “batacazo” en el ATP 500 de Barcelona.

El match, que se disputó en la cancha principal, denominada “Rafa Nadal” del Real Club de Tenis de Barcelona, fue favorable al español por 6-7 (7-9), 6-4 y 6-2, en dos horas y 49 minutos.

Al correntino no le amilanó que enfrente estuviera Nadal. Le jugó de igual a igual cada punto, y en un inicio de juego sumamente equilibrado, se quedó sorpresivamente con el primer set, recuperándose en el transcurso con un contraquiebre para arribar al 6-6 y forzar el desempate a través del tie break.

Para tomar real dimensión de lo duro que fue el choque para el local, la estadística indica que ningún primer partido de Nadal en Barcelona le costó tanto como el de ayer ante Mayer, a tal punto que estuvo a sólo siete minutos del encuentro más extenso que disputó, como fue la final de 2005 ante Juan Carlos “Mosquito” Ferrero.

Nadal no había perdido jamás un set en su debut y sólo tuvo problemas en el primer choque ante Albert Ramos en 2014, cuando venció por 7-6, 6-4.

En el inicio del segundo set, Mayer cedió prontamente su servicio, y pese a que el correntino tuvo un par de chances de quiebre que no supo aprovechar, el español mantuvo la ventaja para igualar el match, estirando la definición a un tercer set.

En la manga decisiva, Nadal levantó su nivel, logró varios “winners” que llevaron su sello, y esto le permitió quebrar el servicio del correntino en el quinto y el séptimo juego para encaminarse cómodamente a la victoria, dejando atrás el mal trago sufrido frente al italiano Fabio Fognini en el ATP de Montecarlo.

Cabe recordar que Mayer se presentó en el torneo catalán con una victoria sobre el rumano Marius Copil (80), en tres sets, mientras que Nadal había pasado directamente a la segunda ronda, por ranking.

Nadal enfrentará en octavos de final de Barcelona a su connacional, Rafael Ferrer, de 37 años, quien está jugando por última vez en el Conde de Godó, ya que a principios de temporada anunció su retiro, mientras que Mayer tomará parte la semana próxima del ATP 250 de Estoril.

Sigue Pella

Por su parte, el bahiense Guido Pella, pasó a los octavos de final del ATP 500 Conde de Godó, de Barcelona, luego de superar ayer al ruso Karen Khachanov (13 y sexto favorito) por 6-2 y 7-6 (7/4) en una hora y 46 minutos de juego.

Pella, campeón en San Pablo, finalista en Córdoba y semifinalista en Buenos Aires, jugará en octavos con el francés Benoit Paire, que le ganó al español Pablo Carreño Busta.

El zurdo de 28 años venía de superar el martes al portugués Joao Sousa, y fue el único argentino con Mayer en avanzar a segunda ronda, en un día en el que sus compatriotas Diego Schwartzman, Federico Delbonis y Guido Andreozzi quedaron eliminados.