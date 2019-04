Aseguran prestación de servicios pese a los paros nacionales previstos para la próxima semana

Distintas confederaciones sindicales y gremiales convocaron a dos paros nacionales para el martes 30 de abril y miércoles 1 de mayo, que afectarán a distintos servicios como el transporte. Ante dicha situación, algunos sectores confirmaron que activarán logísticas especiales para no desabastecer, como el caso de los combustibles, o no dejar sin prestaciones a los usuarios, como el caso de las recargas de las tarjetas Sube que se efectuarán con normalidad.

El gremio de los Camioneros y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) junto con otros sindicatos realizarán un paro nacional el martes 30 de abril por lo que se estima que no habrá transporte de cargas en todo el país. Ante la medida de fuerza, desde YPF señalaron que durante el fin de semana y las jornadas previas desplegarán una logística de abastecimiento similar a los días feriado para que las estaciones de servicio del interior no registren quiebres de stock.

En tanto, los playeros de las estaciones de servicio trabajarán con normalidad.

Por otra parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) realizará una medida de fuerza nacional el miércoles 1 de mayo, jornada de feriado por el Día del Trabajador, en reclamo por el impacto del descuento por ganancias, al cual adherirá la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y no habrá servicios de transporte en el país. También se espera que los kiosqueros no atiendan al público durante la jornada, por lo que ante la falta de prestaciones desde la Municipalidad informaron que se encuentra garantizada la carga de las tarjetas Sube: de manera presencial en los comercios habilitados, Caja Municipal de Préstamos y sus sucursales en delegaciones municipales y a través de puntos electrónicos como aplicaciones de pago, homebanking o cajeros.