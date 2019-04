Mariano I. Loza contará con las primeras 10 cuadras de pavimento

Dando continuidad a su recorrido por localidades sur y centro de la provincia, el gobernador, Gustavo Valdés, estuvo ayer en Mariano I. Loza, donde firmó un convenio con la intendente, Cristina Ovelar, para la pavimentación de 10 cuadras, las primeras de estas características en la localidad, para lo cual se invertirán $7.500.000; además entregaron un subsidio para el Club Atlético Mercedes, de la ciudad homónima.

Cabe aclarar que, por las condiciones del tiempo, no se efectuaron la inauguración de las nuevas instalaciones del Banco de Corrientes, así como otras actividades.

Al arribar a la localidad, Valdés fue recibido por la Jefa comunal en la Municipalidad, donde se efectuó la rúbrica del citado acuerdo entre la Provincia y la Comuna. A través del mismo, el Gobierno provincial se compromete a financiar la histórica obra que consiste, en una primera etapa, en la construcción de 10 cuadras de pavimento de hormigón armado. Por su parte, la Comuna deberá designar el organismo técnico encargado de la confección de los proyectos, que comprende 20 cuadras en la totalidad de sus etapas.

“Recibimos la visita del Gobernador, no como hubiéramos querido por las condiciones del tiempo”, contó la Intendente a la prensa y agregó que “teníamos que haber hecho el corte de cinta por la sucursal del Banco de Corrientes, la ampliación y refacción de la escuela Nº87, como así también de nuestra Sala de Atención Primaria de la Salud”.

De todas maneras, indicó que “Valdés pasó por el Municipio, dialogó con nosotros y firmamos un convenio para pavimentar 10 cuadras de la avenida para el acceso a la localidad de Mariano I. Loza” y añadió que “esta sería la primera etapa porque en realidad son 20”.

La Jefa comunal aseguró, para finalizar, que para la próxima visita se realizará la firma del convenio para el enripiado del acceso a la zona rural Ex Vía. También, relató que junto con representantes de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, “recorrimos y observamos los edificios educativos del colegio Carlos Alberto Castelar, las escuelas 87 y la 407”, donde se prevén diversos trabajos.

Por otro lado, entregaron un subsidio al Club Atlético de Mercedes, por un monto de $60 mil, destinado a solventar los gastos de organización de una peña solidaria, que busca recaudar fondos para continuar promocionando el deporte.