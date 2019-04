Experta habla del cerebro: signos de alerta de un órgano que también debe ejercitarse

En tiempos en los que la tendencia fitness y la búsqueda de una vida más saludable empieza a ganar terreno, los neurólogos van más allá dado que -para prevenir enfermedades como el Alzheimer- alientan a ejercitar el órgano más complejo de todos: el cerebro. Estos tópicos fueron abordados por la reconocida neuróloga y gerontóloga, Rosana Gogorza, quien por invitación de Osde brindó en la provincia una charla en la temática.

“¿Por qué olvidamos?, estrategias para mantener el cerebro en forma”, fue el título de la disertación que se llevó a cabo el viernes en el salón auditorio de Osde. En este marco, la doctora Rosana Gogorza brindó a El Litoral algunos consejos sobre los cuidados del cerebro y detalló algunos signos de alerta para reconocer los problemas de memoria a tiempo.

“La pérdida de memoria o los olvidos, son un motivo de consulta cada vez más frecuente en gente más joven. Sucede que por el ritmo de vida que estamos viviendo, en medio de la multi-influencia y la multi-estimulación, aparecen más problemas asociados a la memoria. Sin embargo, se trata de problemas atencionales que interfieren en la fijación de la información que vamos a incorporar y que después podamos recuperar”, explicó en primer lugar la doctora Gogorza.

De todas formas, la experta advirtió que no hay que menospreciar los síntomas de olvido y ante la mínima detección de fallas en la memoria se debe consultar a un especialista. “Olvidar es habitual, pero hay que considerar cuál es el contenido del olvido y cuál es el curso”, manifestó y a modo de ejemplo apuntó: “Una cuestión es que yo olvide dónde dejé los anteojos en mi oficina, y otra muy diferente es que no recuerde que tengo que retirar a mis hijos del colegio. La causa del olvido es lo que hay que estudiar sin menospreciar el síntoma, sino que hay que ocuparse de ello”.

Alzheimer

A grandes rasgos, la neuróloga explicó el funcionamiento general del cerebro, afirmando que trabaja en un constante almacenamiento y omisión de algunos recuerdos. “Se dice que olvidamos para no volvernos locos. Si uno quisiera recordarlo todo, las 24 horas del día, sería imposible sobrevivir. No obstante, cuando empiezan a aparecer problemas de memoria, uno debe tener en cuenta algunos tips para poder diferenciar si es un olvido benigno o patológico. Es decir, tendremos que descifrar si los olvidos son esperables por la edad, si son a causa de un problema tensional, si es porque dormimos mal o bien es un síntoma de ciertas enfermedades como el Alzheimer. Para estos últimos casos apuntamos a la prevención”, señaló.

A la hora de hablar del Alzheimer, la doctora advirtió que se trata de una enfermedad degenerativa del sistema nervioso y que pese a que afecta con mayor frecuencia a personas mayores los síntomas pueden aparecer en cualquier momento. En lo que respecta a los signos de alerta ante esta patología, indicó: “Siempre hay que tener en cuenta cuál es el olvido que estoy teniendo. Por ejemplo, siempre fui cocinera y un día voy a hacer milanesas y no recuerdo la receta; es para preocuparse”.

Ejercicios

Aunque no existe una pastilla mágica del recuerdo, la doctora Gogorza expresó que existen técnicas para mantener en buen estado el cerebro y que funcionan como métodos preventivos de enfermedades como el Alzheimer.

“Existen varios métodos de prevención: la actividad física, en lo posible debe realizarse media hora por día o tres veces a la semana. Claramente se debe realizar una consulta previa al cardiólogo. En segundo lugar, la actividad intelectual: hay que buscar actividades que sorprendan a nuestro cerebro, por ejemplo nutriendo la lectura, apasionarse por alguna acción nueva, y encontrar alguna actividad que nos apasione. Todo eso ayuda a crear nueva arborización cerebral y protege a nuestro cerebro con lo que nosotros denominamos reserva cognitiva”, indicó la doctora.

“El cerebro no es un músculo pero en sentido figurado yo siempre digo: Así como queremos los cuadraditos de los abdominales, hagamos los cuadraditos de nuestro cerebro para poder tener mayores recursos y mayores herramientas ante el proceso de envejecimiento”, sintetizó.