Ferias: la crisis impacta y las expectativas convergen en el Encuentro de Emprendedores

La diversa producción de la economía familiar y social se exhibe en el parque Mitre, que devino en una amplia vidriera de productos, ya que es sede del “II Encuentro de Artesanos y Emprendedores”. La gran feria comenzó ayer y continuará hoy desde las 8 hasta las 22.

En esta oportunidad, el evento organizado por la dirección de Economía de Desarrollo Social, convocó a más de 300 stands que ofrecen insumos para todos los gustos: verduras, plantas, artesanías, gastronomía, juguetes, sector de entretenimiento y hasta shows en vivo.

Pese a los pronósticos de lluvia, durante la primera jornada los feriantes prepararon sus stands desde tempranas horas con la ilusión de que el encuentro convoque una elevada participación del público. Es que la crisis económica impactó también en las ferias diarias que se llevan a cabo en los espacios públicos (por ejemplo plaza Vera), ámbitos donde los emprendedores aseguran que el consumo cayó hasta un 60% en algunos casos.

“Los encuentros que se realizan en parque Mitre suelen tener mayor convocatoria así que tenemos expectativas. Sin embargo en las ferias diarias, que realizamos en las plazas del centro, el consumo bajo mucho a diferencia de otros años. En nuestro caso cayó en un 60%. Notamos que la mayoría apunta directamente a las verduras económicas y si les queda algo de plata pasan por nuestro stands a buscar lo más barato y esencial”, expresó a El Litoral Rocío desde un stand de frutos secos y productos frescos.

Del mismo modo, desde un puesto de tejidos Karina Ojeda señaló: “Es un año difícil para los feriantes, porque los insumos para producir están más caros y la venta es muy baja. Hay días que no vendemos nada en las plazas. En estos encuentros, años atrás me quedaba sin mercadería, y ahora sólo tuve unas cuantas ventas”. En otro de los pasillos se encontraba María del Pilar Fernández, quien señaló: “El consumo bajó mucho, preguntan precios y siempre se llevan lo más barato”.

De todos los emprendedores consultados, sólo desde el rubro verdulería aseguraron que las ventas se mantienen en números equiparables al año pasado.

En ese sentido, los organizadores del encuentro más precisamente la coordinadora de la dirección de Comercialización, Débora Galarza Alcaraz, explicó: “Estos espacios son muy útiles para que los emprendedores y artesanos puedan ofrecer sus productos, además nosotros les brindamos todos los recursos para que ellos sólo tengan que exhibirlos. De hecho, por las inclemencias climáticas estábamos dudando si continuar o no con el evento, pero los feriantes estaban firmes y decididos a venir. Sin dudas, con este tipo de encuentros buscamos no sólo la comercialización, sino apuntar a una mejora en la economía familiar. Desde el inicio de la gestión nos encargamos de unir todos los hilos: capacitación, fortalecimiento, seguimiento y comercialización”.

Precios

La mayoría de los feriantes coinciden en que los eventos más grandes, como en este caso el Encuentro de Artesanos y Emprendedores, alientan a una mayor convocatoria y por ende repercute en mejores niveles de venta. Sin embargo, aun así el consumo es menor a otros años, de hecho el movimiento mismo de la exposición de ayer fue menor al de otros años. En este escenario, los feriantes prepararon promociones de 2x1, ofertas en productos seleccionados y algunos gastronómicos convidan sus platos para tentar a los transeúntes que se acercan.

“Tenemos productos hechos a mano, son artesanales únicos en su tipo y no dejan de ser económicos. Tenemos alpargatas desde $150”, indicó Juliana. En tanto que desde una verdulería Javier Aquino dijo: “Tenemos promociones para todos los gustos, dos mazos de acelga a $50, el kilo de tomate también a $50 y frutas diversas a $60 el kilo”.

De hecho, en un recorrido general por los diferentes pasillos que integran el encuentro, se pueden encontrar una gran diversidad de productos a precios accesibles.

Un dato no menor es que en esta oportunidad se encuentran presentes los camiones de pescados y mariscos de la Cooperativa de Malloneros de Corrientes y la Soberanía Alimentaria de Mar del Plata, cerveza artesanal de Río Negro y de Salta.

Además, el sector gastronómico presentó una amplia variedad de platos, inclusive comida internacional como los tacos mexicanos y las arepas venezolanas.

Organización

“Tenemos presentes más de 300 stands, no sólo de emprendedores de Capital sino también de otras localidades y provincias. Además, tendremos actividades sobre el escenario: pasarán los canes de la policía, y habrá shows de conjuntos chamameceros”, señaló Débora Galarza.

Las actividades continuarán hoy desde las 8 hasta las 22, y se espera una mayor participación de feriantes con la expectativa de que se presenten los más de 500 emprendedores inscriptos.