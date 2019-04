San Patricio lo definió en el complemento

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

San Patricio se acomodó mejor al pesado campo de juego, corrigió su funcionamiento en el complemento y venció con claridad a Regatas Resistencia 29 a 3, en uno de los partidos que se disputaron ayer por la séptima fecha, última de la primera rueda, del torneo Regional NEA de rugby.

La cancha de San Patricio se presentó con bastante agua y con el correr de los minutos apareció el barro, que complicó mucho a los protagonistas a la hora de intentar atacar con pases buscando el juego desplegado.

El primer tiempo fue un compilado de imprecisiones y muchas infracciones. Cuando todavía los equipos se estaban acomodando en el terreno, San Patricio se adelantó en el marcador. El local hizo llegar la pelota a una punta y Hugo Sandoval utilizó el pie buscando el fondo de la defensa rival. La pelota se deslizó por el agua y favoreció a Luciano Pascarella, que con velocidad y potencia llegó al ingoal contrario.

El período inicial transcurrió en la mitad de la cancha, con desprolijidad a la hora de atacar y complicaciones para controlar los pases. Con estas características, las situaciones de riesgo fueron escasas y el tanteador solamente se movió con dos penales, uno por bando (Juan Gómez Artal para el local y Luciano Altabe para el equipo visitante).

Todo cambió en el complemento. En pocos minutos se definió el pleito. A los 8, San Patricio cerró el juego y fueron los delanteros los que vulneraron la defensa rival. Luego de un line, el maul avanzó varios metros hasta que Hugo Sandoval apoyó el try acompañado por todo el pack. Casi de inmediato (a los 11), llegó otra conquista correntina. Regatas intentó atacar con el juego desplegado, pero Carlos González Bámbula estuvo atento para interceptar un pase en el centro de la cancha y emprender una larga carrera que terminó en la misma H chaqueña. En los dos casos, Gómez Artal sumó las conversiones para dejar el marcador 22 a 3.

Regatas sintió el golpe anímico y no tuvo reacción. Solamente pudo avanzar cuando la pelota la tomó Lucas Harispe, claro que sus compañeros no lo acompañaron, entonces los avances se fueron diluyendo rápidamente, quedando el equipo expuesto a los contragolpes.

Sin sobresaltos en defensa, San Patricio se conformó y esperó una nueva oportunidad para llegar al try. En esta oportunidad, después de otro avance agrupado de los delanteros, fue Lautaro Fiat el que se alejó un poco de la formación para zambullirse en el ingoal. Nuevamente Gómez Artal aportó la conversión. El marcador quedó 29 a 3 con más de 10 minutos por jugar.

Luego de un comienzo irregular y después de perder abultadamente con Curne (61 a 22), San Patricio cambió y mejoró. Sumó dos triunfos en forma consecutiva (Taragüy y Regatas) y se posicionó en el tercer lugar del Regional.