Laura Alonso: “La corrupción no es una opción de futuro en nuestro país”

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, sostuvo que “la corrupción no es una opción de futuro” en el país y que la Argentina no saldrá de “sus problemas macroeconómicos y de desarrollo si no consolida sus cambios institucionales”.

La funcionaria también asumió que “el populismo corrupto destruyó oportunidades de millones de personas de vivir mejor por muchos años”.

“Yo creo que la Argentina no va a ir para atrás, la corrupción no es una opción de futuro en nuestro país. La corrupción fue el pasado”, dijo Alonso, en la que resaltó el Plan Nacional Anticorrupción que el Gobierno lanzó este mes.

“Todos tenemos que tener claro que no vamos a salir de los problemas macroeconómicos, de desarrollo y empleo si no consolidamos y hacemos sustentables estos cambios institucionales”, agregó, y consideró que “la Argentina en esos tres años hizo lo que no se hizo en los quince años anteriores”.

Sobre la relevancia del tema frente a una semana convulsionada desde lo económico, Alonso insistió en que la transparencia también es un factor que los ciudadanos evalúan.

“La corrupción ha ido ocupando cada vez más lugar y ya es un tema instalado en la mesa de discusión de la sociedad”, analizó la titular de la OA.