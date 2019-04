Rechazaron amparo de ex edil que hace más de un año reclama una banca en el Senado

El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2, según pudo saber este diario, días atrás emitió un fallo a través del cual desestimó el recurso de amparo que había presentado el ahora ex edil de Goya -Pablo Monzón- para poder asumir en una banca en el Senado de la Provincia. Un lugar que argumentó que le corresponde y al que no pudo acceder por una resolución legislativa que considera que es inconstitucional.

El origen de este caso se remonta a lo sucedido en el 2013, cuando se amplió el número de integrantes de la Cámara alta de la Provincia. En aquella oportunidad, se incorporaron dos bancas pero a fin de poder cumplir con la norma constitucional que establece que la Legislatura “se renueva por terceras partes cada dos años”, los senadores aprobaron la Ley 6.186 a través de la cual estipularon que con el sistema D’hont se definiría quiénes tendrían un mandato inferior a los seis años.

En cumplimiento de ese criterio, de los tres legisladores electos por el FPV, sólo Irma Pacayut y Mario Bofill se desempeñarían hasta diciembre del 2019. Mientras que el período de Roberto Miño regiría hasta el 10 de diciembre del 2017.

Pero -tal como informó este diario- después de que todos prestaron juramento, Pacayut renunció porque se incorporó al gabinete municipal del entonces intendente de Corrientes, Fabián Ríos.

Por ello, su lugar en el Senado pasó a ser ocupado por quien era la cuarta candidata oficializada: Carolina Martínez Llano, quien ejerció ese rol hasta diciembre del 2017. Sucede que meses antes -en las urnas del 8 de octubre- fue electa como senadora provincial, lo cual implicaba su renuncia al escaño en el que reemplazó a Pacayut para jurar en la otra banca en la que tiene mandato hasta diciembre del 2023.

Al concretarse esto, quedó nuevamente vacante el lugar que había correspondido inicialmente a Pacayut. “Entonces debía asumir Mariano Garay, que ocupaba el quinto lugar en la lista del 2013 del FPV. Pero como ahora él fue electo intendente de Santo Tomé y debe asumir en diciembre (2017) -por corrimiento- me correspondería a mí jurar en la banca del Senado. Consideraba que yo era el sexto, o sea el siguiente en la lista”, explicó hace más de un año Monzón al ser consultado por este diario. Tras lo cual añadió que “sin embargo, la mayoría de los legisladores aprobaron la resolución Nº46 a través de la cual habilitaron al senador Miño a que, cuando termine su otro mandato en diciembre (2017), vuelva a asumir pero en la banca que inicialmente correspondía a Pacayut. Y complete así el mandato hasta el 2019”.

Estos y otros argumentos fueron esgrimidos en el recurso de amparo que Monzón presentó hace más de un año en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº2.

Precisamente, desde el citado organismo judicial, días atrás se expidieron rechazando el recurso de amparo de Monzón. Una resolución que fundamentarían en que consideran que no está acreditado en la causa que la resolución Nº 46/17 sea contraria al ordenamiento jurídico. En este sentido, también consideran que la sucesión implementada, a través de la cual Miño asumió en la banca de Pacayut, fue correcta.