Peña cuestionó el viaje de Florencia Kirchner a Cuba

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, criticó el hecho de que Cristina Kirchner haya intentado “politizar un tema judicial” como es la causa que apunta contra su hija Florencia, de quien dijo que “genera sospechas” el hecho de que se haya ido “a otro país”.

“Los dirigentes políticos tenemos que ser más ejemplares que todos a la hora de responder ante la Justicia”, opinó y agregó: “Tratar de politizarlo, irse a otro país y no volver genera más sospechas sobre cuán tranquilos están sobre el tema”. Para él, la actitud de la ex presidenta “es útil para sus seguidores”, pero lanzó: “Desde que se fue del gobierno ha pisoteado la institución democrática con su discurso, su retórica, su mensaje y sus acciones. Eso habla mal de ella”.

En línea con esto, en diálogo con A24, habló de las peleas internas de la Corte Suprema, y dijo: “Quiero creer que no se mueve por política”, y se despegó de los dichos de Elisa Carrió, quien denunció un intento de golpe de Estado en el máximo tribunal.