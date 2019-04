Con trabajo conjunto, ECO llamó a transformar la Capital

De cara a las elecciones legislativas provinciales y municipales del 2 de junio, la alianza Encuentro por Corrientes (ECO) realizó un nuevo acto en Capital. Esta vez, en el Club Lipton. Allí llamaron a consolidar el trabajo entre Provincia y Municipio.

“Tenemos que hacer las obras juntos”, dijo el gobernador Gustavo Valdés, quien brindó su respaldo al intendente Eduardo Tassano. Hablaron allí de “modernización” con obras hídricas, pavimento y una planificación urbana, pero también de un parque industrial para generar empleo de calidad.

En el club de fútbol ubicado en Alberdi 2300 de la ciudad de Corrientes, la alianza presentó a los candidatos a diputados, senadores y concejales. Las respectivas grillas están encabezadas por Pedro Cassani, Enrique Vaz Torres y Alfredo Vallejos para la Capital. “Hoy está aquí el Gobierno de la provincia dando el apoyo a Eduardo Tassano, porque tenemos que hacer las obras juntos”, expresó el titular del Ejecutivo.

“Tenemos más de 150 cuadras de asfalto, enripiado y cordón cuneta hechos, pero quiero destacar la capacidad que recuperó el Municipio de hacer su propio asfalto. Aquí cerca en el barrio Arazaty, estamos completando cuadras y cuadras de olvido”, señaló Valdés. “Comenzamos un plan responsable de trabajar calle por calle, que se va a incrementar en los próximos tiempos con bacheo y repavimentación, porque es necesario que la Provincia le dé una reparación histórica a la Capital”, manifestó.

Luego, Valdés anunció “una obra central, invirtiendo 1.600 millones de pesos, desde la avenida Romero hasta la Ex Vía y de ahí hasta Maipú”, donde Provincia y Municipio “tenemos que seguir trabajando como hicimos la obra (hídrica) del Canal 5”. También destacó que “ya podemos ver en la Capital las luces LED que estamos colocando en el alumbrado público”.

El mandatario provincial pidió votar por “estos concejales (de ECO), porque son los que van a defender esta visión de ciudad”, asegurando que “con Eduardo Tassano vamos hacer el parque industrial de la Capital para que haya trabajo digno”.

“Estamos mostrando cómo se trabaja en conjunto y con este apoyo vamos a seguir adelante”, sostuvo Tassano. “Estamos también con grandes obras, próximas a inaugurar en la zona del aeropuerto, un desagüe del Plan Hídrico, ese famoso Canal 5 que va servir para los barrios de esa zona” y que “intervenimos en la avenida Alta Gracia, donde en la última lluvia no hubo problemas”, dijo el jefe comunal.

“Mucho de lo que se hizo en este tiempo por los distintos barrios de la ciudad de Corrientes no fue fácil para la actual gestión municipal, pero con el apoyo del Gobierno provincial y nuestro gobernador Gustavo Valdés, pudimos llevar soluciones y hay mucho por hacer”, expresó Vallejos. “En zonas abandonadas por muchísimo tiempo, hoy se avanzó con urbanización, tienen viviendas, calles, cloacas y los vecinos de estos barrios, como el Virgen de los Dolores y el Quilmes, donde hoy estamos haciendo este acto, hoy tienen dignidad”, manifestó.