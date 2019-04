Participación correntina en la donación de dispositivos de alta tecnología para no videntes 

Con participación correntina se realizó ayer en Buenos Aires la donación de un novedoso dispositivo para personas no videntes, durante un acto realizado en la Feria del Libro que se desarrolla en La Rural de Palermo. Puntualmente se concretó la presentación del OrCam MyEye 2.0, ocasión en que la compañía israelí que lo fabrica entregó dos dispositivos sin costo a dos jóvenes seleccionados por fundaciones solidarias.

El aparato es de vanguardia y está dirigido a ciegos o personas con baja visión y lee todo tipo de textos impresos o digitales en voz alta, desde cualquier superficie y en tiempo real. Por ejemplo, diarios, libros, menús en el restaurante, señales, etiquetas de productos o pantallas del celular y la computadora. Además, reconoce instantáneamente rostros e identifica productos de consumo, colores y el valor de los billetes.

La ceremonia realizada en la tarde de ayer, tal como lo adelantó El Litoral, contó con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti; el embajador israelí en Argentina, Ilan Sztulman; como también de María Kodama -escritora y profesora, viuda de Jorge Luis Borges-, y directivos de la firma fabricante del dispositivo en cuestión.

Asimismo, por Corrientes, estuvo el doctor Carlos Liva, integrante del staff de la reconocida clínica oftalmológica Zvision, con sede en la capital correntina y en Buenos Aires. Precisamente, la institución fue invitada especialmente al acto por su constante actualización en equipos de alta tecnología y la aplicación de avances científicos en la materia.

En esta oportunidad no pudo participar de la ceremonia, porque por razones de fuerza mayor tuvo que adelantar un día su vuelo a un congreso oftalmológico en EE. UU., el doctor José Arrieta, oftalmólogo de prestigio nacional e internacional que es el director médico del mencionado instituto local.



Donaciones

Durante el acto de presentación, que se llevó a cabo en la Sala Alejandra Pizarnik de la Feria del Libro de Buenos Aires, la directora de Latam de OrCam Technologies, Nikol Wolpert, entregó dos dispositivos sin cargo a usuarios argentinos.

Una de las donaciones fue para Mariano, ciego de nacimiento, que tiene 18 años y es estudiante de Ingeniería Informática. Tiene cuatro hermanos y su papá trabaja haciendo fletes. Su situación económica es complicada por lo que no pudo contener la emoción al recibir el dispositivo con el que facilitará su vida y la realización de su hobbie, la “música electrónica que compongo con la computadora”, señaló.

El otro dispositivo lo recibió Estefanía, una adolescente de 14 años que tiene baja visión, es estudiante de 2º año de la secundaria y quiere ser “psicóloga o cantante”. Ella no puede reconocer rostros de lejos, ni leer tipografías de tamaños medianos. “Estoy muy agradecida de haber recibido este dispositivo”, expresó emocionada y agregó: “Me va a servir para leer los libros del colegio y lograr más independencia”.

Funcionamiento

El dispositivo de OrCam MyEye 2.0 se coloca magnéticamente en la montura de los anteojos del usuario y pesa 22.5 gramos. Es la única tecnología de visión artificial wearable que se activa mediante un sencillo gesto intuitivo de apuntar con el dedo o simplemente siguiendo la mirada del usuario, lo que permite su uso con las manos libres y sin necesidad de un smartphone o wifi.

El OrCam MyEye 2.0, impulsado por inteligencia artificial, es un dispositivo de tecnología asistiva, resultado de una intensa investigación y desarrollo de un equipo experimentado en los campos de la visión computarizada y el aprendizaje automático. Es inalámbrico, muy ligero y compacto y tiene el tamaño de un dedo.