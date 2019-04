Marchan hoy la CGT y las CTA en reclamo de mejoras económicas

“Basta de ajuste, plan de lucha y paro general”. En ese orden y bajo esa consigna, miles de manifestantes de todo el país se movilizarán hoy en rechazo a las políticas económicas del Gobierno de Cambiemos.

Convocados por los gremios industriales de la CGT, decenas de organizaciones sindicales, políticas y sociales se concentrarán en varias ciudades de la Argentina en defensa del trabajo y la producción nacional.

“De la periferia al centro”, repiten los organizadores. Así se fue orquestado tamaña movilización, que no será otra cosa que la antesala al quinto paro general de 24 horas contra la administración de Mauricio Macri. Aunque la fecha de esa medida todavía está en discusión, se estima que se realizará la última semana del mes, previo al 1 de Mayo.

“Es una movilización sin paro en horario del mediodía y creemos que será multitudinaria en Capital Federal, pero también en varias provincias, donde se armaron puntos de encuentro y movilizaciones”, sostuvo Ximena Rattoni, dirigente de la CTA Autónoma y del sindicato del personal jerárquico del gas. “A nivel global va a ser una jornada de protesta nacional, que será muy masiva y terminará en los próximos días con el anuncio del paro general”, enfatizó la joven gremialista y militante de La Alameda.

La marcha tendrá múltiples focos de partida, una parada intermedia en el Congreso, un fugaz paso por la 9 de Julio y Avenida de Mayo y desembocará frente a la Casa Rosada. Por el “síndrome del atril” -temor a que se repitan los incidentes callejeros del 7M por no poner una fecha concreta de paro-, no habrá escenario, ni oradores. En el trascurso de la protesta, los sindicalistas y pequeños empresarios dejarán a los presidentes de los bloques parlamentarios de la oposición un proyecto de ley para aliviar la situación de las pymes.

La iniciativa legislativa se bautiza de “subsistencia” para las pymes y declara la “emergencia productiva, aduanera, económica, financiera y tarifaria de las micro, pequeñas y medianas empresas” por un año.