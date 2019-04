Camau minimizó vinculaciones con espía

El senador nacional Carlos Mauricio “Camau” Espínola confirmó ayer a Radio Sudamericana que “hubo una reunión, pero fue exclusivamente a modo de información para saber qué experiencia se tenía de lucha contra el narcotráfico y desde aquella vez ya no tuve contacto con esa gente”.

Dijo que se pondrá a disposición de la Bicameral de Inteligencia y de la misma manera lo hará con el magistrado. Sostuvo además que tuvo contacto con el gobernador Gustavo Valdés, quien lo llamó hace algunas horas luego de darse a conocer la información.

Camau debió aclarar lo sucedido tras los dichos del espía Hugo Barreiro quien dijo que la organización de espionaje ilegal hacía “trabajos” para el senador por Corrientes.

“Después de esa reunión no tuve más contacto y no hubo ningún tipo de trabajo como se planteó, si uno lee la declaración de Barreiro no habla de eso. Hay que tener mucho cuidado en la interpretación de lo que se dice y de cualquier manera yo voy a ponerme a disposición del magistrado como lo hice siempre”, dijo.

Y destacó que “la reunión de la que hablan fue en un lugar público, en mi despacho, no fue en un lugar oculto. Era para trabajar y ver qué se podía saber sobre la lucha contra el narcotráfico, me parece que hay que tener mucha prudencia con esto”.