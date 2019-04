El Tribunal de Disciplina falló a favor de Cambá Cuá

Consecuencias. Los jugadores de Cambá Cuá afectados por los gases en cancha de For Ever.

Cambá Cuá avanzó a la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol de acuerdo a lo que resolvió ayer el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal del Fútbol Argentino. El órgano punitivo decidió dar por concluido el partido suspendido, por incidentes en las tribunas, frente a Defensores de Vilelas y otorgarle el triunfo al equipo correntino 1 a 0.

Con esta determinación, Cambá Cuá llegó a los 12 puntos en la zona 3 de la Región Litoral Norte y clasificó a la próxima fase como uno de los mejores terceros durante la etapa de grupos.

En la siguiente fase el Rojo se medirá con Huracán de Goya. Hasta anoche no se había programado para este fin de semana el cotejo de ida que deberá disputarse en la capital correntina.

El pasado domingo, en cancha de Chaco For Ever, Defensores de Vilelas (hizo las veces de local) y Cambá Cuá disputaban el cotejo correspondiente a la última fecha de la fase clasificatoria. A los 28 minutos del primer tiempo, con el marcador en 0, un grupo de simpatizantes del conjunto chaqueño agredió a familiares y allegados de los futbolistas de Cambá Cuá, que se ubicaban en una de las cabeceras.

La fuerza policial actuó de forma tardía y arrojó gas lacrimógeno para disuadir a los violentos. El efecto nocivo del gas dejó secuelas en los futbolistas Jorge Almirón y Federico Torres, del Rojo, y en el árbitro asistente Horacio Torres. En medio de este panorama el juego fue suspendido por el árbitro Ramón Guzmán.

De acuerdo a los considerandos del Tribunal, Defensores, como club organizador, debió garantizar la seguridad de los presentes en el estadio, pese a que el partido sólo fue habilitado para público local. También aclaró que no hubo enfrentamientos entre las parcialidades dada la asimetría existente: el visitante solo contó con una ínfima cantidad de simpatizantes (mayoría familiares de jugadores) quienes fueron a los que se intentó agredir por parte de la hinchada local muy superior en número.

Agenda

La segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur dará inicio, para los equipos correntinos, el domingo 7. En la oportunidad se jugarán los partidos de ida correspondientes a los octavos de final de la Región Litoral Norte. El programa de encuentros para los representantes de la provincia es el siguiente.

16.00 Ferroviario vs. Santo Pipó. Arbitro: Leandro Akerman.

16.00 Comunicaciones (Mercedes) vs. Curupay. Arbitro: Adrián Meza.

16.00 Madariaga (Paso de los Libres) vs. Guaraní Antonio Franco. Arbitro: