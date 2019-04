Ricardo Centurión deberá buscar club en el exterior

El presidente de Racing, Víctor Blanco, aseguró ayer que el volante Ricardo Centurión no continuará su carrera en el club de Avellaneda, tampoco en el fútbol argentino y proseguirá su actividad “en el exterior”.

Blanco, en diálogo con FM 94.7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicó que Centurión es “un capital del club” y que tendrá “otro destino” ante la negativa del entrenador Eduardo Coudet de reintegrarlo al plantel luego de la discusión que tuvieron en la derrota ante River en el Monumental por la fecha 18 de la Superliga.

“Su carrera seguramente va a continuar en otro destino. La situación ya está resuelta”, aseveró Blanco.

Racing, flamante campeón del fútbol argentino, adquirió a Centurión en enero de 2018 por cuatro millones de euros por el 70% de su pase.

Centurión se inició en Racing donde debutó en 2012. Su carrera incluye las transferencias a Genoa de Italia (2013/2014 y 2017), San Pablo de Brasil (2015/2016) y Boca Juniors (2016/2017).

Por su parte, Ricardo Centurión, delantero del actual campeón Racing Club, afirmó que “hasta ahora no me llamó nadie para ir a la fiesta” en referencia a los festejos por el título recientemente obtenido que se concretarán mañana en el partido frente a Defensa y Justicia en Avellaneda.

Además, el jugador declaró que “el grupo (por los jugadores) me banca, pero la otra parte no” (en referencia a los dirigentes y cuerpo técnico del club de Avellaneda).

“(Diego) Milito dijo muchas cosas que no me dijo en la cara”, aseveró sobre la mala relación profesional con el manager de la “Academia”.

Por último, al referirse a su vida personal, el atacante ironizó que “a la noche no tengo sueño, tengo ganas de salir a tomar algo” en declaraciones al programa 90 Minutos de Fox Sports.

El jugador nacido en Avellaneda, tuvo varios encontronazos con el entrenador Eduardo Coudet por conductas extrafutbolísticas, que produjeron que el técnico lo apartara definitivamente del plantel titular. A consecuencia de esta situación, el presidente del club, Víctor Blanco, afirmó que se está analizando darlo a préstamo a una entidad del exterior.