Rubinstein dijo que ante la crisis, en Salud Pública “se busca mitigar los impactos”

El Secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, junto al ministro provincial Ricardo Cardozo, encabezó ayer la inauguración de la Estación Saludable en la plaza Cabral. También, firmaron convenios y se entregaron vehículos a la Provincia. En este marco, Rubinstein sostuvo que ante la pobreza en el país desde el sistema sanitario buscan “mitigar los impactos de la crisis”.

A la vez, comentó que se normalizará este año la vacunación contra el meningococo y que el 15 de abril anunciarán cuándo será el lanzamiento de la inmunización antigripal. Respecto a la provisión de medicamentos e insumos remarcó que si bien el año pasado hubo algunas faltantes este año ya no hay problemas de entregas a las provincias.

“Estamos en el lanzamiento de la estación saludable que se hace en las plazas principales, es un espacio de concientización y prevención muy importante porque facilita la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión y obesidad. También firmamos un convenio donde Nación y Provincia se comprometen a luchar contra la obesidad infantil”, indicó ante los medios presentes.

En respuesta a cómo se encuentra la salud pública en este contexto de crisis económica, remarcó: “Es una crisis donde creo que si hay algo que hace el servicio de salud es mitigar los impactos de estas crisis económica y que no haya diferencias, que no exista disparidad sanitaria”.

“El año pasado tuvimos problemas con insumos por la devaluación, afortunadamente solucionamos y podemos asegurar la provisión de medicamentos e insumos a las provincias”, señaló.

En cuanto a la vacunación, sobre la antigripal explicó que en relación al año pasado no hay retrasos de más de una semana y respecto a la dosis contra la meningitis dijo: “El año pasado lo anuncié, pospusimos las dosis de refuerzo para priorizar al verdadero grupo de riesgo, esto ocurrió por normalizar”.

“Hay muy pocos casos de DEN-4 en Misiones, lo que más tenemos en circulación es el DEN-1”, expresó tratando de apaciguar el alerta que se emitió días atrás.

Por otra parte, cabe destacar que después de esta actividad, recorrieron el Caps del barrio 17 de Agosto donde se implementa la Cobertura Universal de Salud (CUS). Luego, se realizó una evaluación de la implementación estratégica de la CUS, en la Sala de Reuniones de la Dirección de Sistemas del Ministerio de Salud Pública.