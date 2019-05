Concentró Carrascal y Ponzio sería titular

El mediocampista ofensivo colombiano Jorge Carrascal integra nuevamente la lista de convocados de River Plate, que mañana se enfrentará a Aldosivi de Mar del Plata, en una de las revanchas de las series de octavos de final de la Copa de la Superliga.

El joven refuerzo “millonario”, de apenas 21 años, había sido titular en el último encuentro de la Superliga ante Tigre (2-3), jugado también en el estadio Monumental.

El ex jugador del Karpaty Lviv había debutado con la camiseta de River el pasado 17 de marzo ante Independiente (3-0), por la jornada 23 del certamen que se adjudicó Racing.

Si bien el entrenador Marcelo Gallardo aún no lo definió, es prácticamente un hecho que Leonardo Ponzio ocupará una de las plazas en la zona central, en reemplazo del suspendido Bruno Zuculini. El resto del equipo no sufriría alteraciones respecto del que viene de igualar 1-1 en la ida, en Mar del Plata, el domingo último.

Entonces, la probable formación de River será: Franco Armani; Gonzalo Armani, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Ponzio, Enzo Pérez y Exequiel Palacios; Rafael Borré y Lucas Pratto.

Completan la nómina de concentrados los jugadores Germán Lux, Robert Rojas, Camilo Mayada, Carrascal, Cristian Ferreira, Nicolás De la Cruz y Julián Alvarez.

River recibirá a Aldosivi este viernes, a las 21.10, en el estadio Monumental, con el arbitraje de Germán Delfino.