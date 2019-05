Infancia: controversia por la Defensora

Especialistas y organismos de niñez solicitaron a diputados y senadores que confirmen la designación de Marisa Graham como Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes. Hablan de “deuda histórica” (el cargo está vacante desde la sanción de la ley 26.061), de “contexto complicado” (la mitad de los chicos son pobres, la mayoría tiene algún derecho vulnerado) y del proceso de elección “transparente y democrático” (la comisión bicameral trabajó dos años en esta elección).

Por su parte, los grupos “celestes” que se oponen a varios derechos garantizados por la ley (Interrupción Legal del Embarazo, Educación Sexual Integral) no quieren la designación de Graham porque apoya el aborto.

“Una candidata militante de un determinado sector político e ideológico que avala e impulsa el descarte selectivo de personas, no reúne la idoneidad necesaria para tal cargo y tampoco garantiza el cumplimiento integral de los derechos humanos ya que excluye de ellos a un sector de la población infantil y, por lo tanto, amenaza a la totalidad y la universalidad de los derechos humanos”, dijeron desde los grupos “celestes”.

Graham es abogada, especialista en derecho de familia, ex titular del Consejo del Menor y la Familia, ex directora de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los Defensores Adjuntos elegidos también son abogados, especialistas en niñez: Juan Hernández y Fabián Repetto.