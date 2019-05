Messi comandó el triunfo del Barcelona

Barcelona se adjudicó ayer la primera semifinal de la Liga de Campeones ante Liverpool, como local, por un amplio 3 a 0 sólo comprensible porque el equipo catalán tiene en sus filas a Lionel Messi, autor de dos tantos, el segundo un tiro libre monumental cuando los “blaugranas” eran dominados y que transformó un potencial empate en goleada exclusivamente por su magia.

Si Messi no estuviera, seguramente Barcelona no iría a la revancha en Anfield (martes 7) con semejante ventaja, injustificada de acuerdo a lo realizado por ambos equipos, pero que en los números será complicada de revertir aún para un once tan intenso como el dirigido por el alemán Jurgen Klopp.

Es que ayer en el Camp Nou el “Barça” fue un equipo de jugadas, a diferencia de lo que corresponde a sus características esenciales de posesión, control y distracción, y a lo que sumó un espíritu de lucha tan encomiable como inusual para su filosofía futbolística.

En el club de los 600

Lionel Messi llegó ayer a los 600 goles convertidos en Barcelona exactamente el día en que celebró su primer tanto con la única camiseta que lució a nivel clubes a lo largo de su carrera hace 14 años, y lo hizo con un golazo de tiro libre frente a Liverpool, por la primera semifinal de la Liga de Campeones.

El jugador de 31 años llegó a esa cifra justo el día en que se cumplían 14 años de su primera anotación (el 1 de mayo de 2005 ante Albacete).