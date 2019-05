El Santo busca estirar la serie con Lanús

Con el objetivo de ganar para seguir “con vida” en el Torneo Federal, San Martín de Curuzú Cuatiá recibirá esta noche desde las 22 a Lanús en el tercer punto de la serie de playoffs de los cuartos de final nacional, que favorece al equipo bonaerense 2-0.

El plantel dirigido por Carlos Miño no pudo dar la sorpresa en el microestadio Antonio Rotili, por lo que deberá hacerse fuerte ante su gente para estirar a un cuarto partido que, en caso de ser necesario, se jugará el jueves, también en tierras correntinas.

Lanús obtuvo una victoria contundente en el primer juego por 94-78, mientras que en el segundo la historia fue diferente y mucho más equilibrada, aunque el “granate” impuso su jerarquía en el cierre para llevarse el partido por 85 a 79.

Fue notable la mejoría de los curuzucuateños en el segundo punto de la serie, lo que le da esperanzas al equipo correntino para poder estirar la definición.

Rebecchi: “No son invencibles”

El alero de San Martín de Curuzú Cuatiá, Fabricio Rebecchi, consideró: “Estamos en un momento complicado por el 2-0 en contra.

En el primer juego no tuvimos chances de ganar a causa de sus buenos porcentajes de tiros de campo y no estuvimos bien en defensa, pero estamos tranquilos porque el viernes mostramos otra cara, estuvimos muy cerca de ganarlo. Son un rival muy duro, son candidatos, pero no son invencibles”.