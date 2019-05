Espert: “La grieta es entre la gente trabajadora y la clase política”

El prestigioso economista José Luis Espert volvió a Corrientes para presentar su nuevo libro: La sociedad cómplice. Espert es además precandidato a presidente por el Frente Despertar. De cara a las elecciones advierte: “Hoy la verdadera grieta es entre la gente trabajadora y la clase política, que brindan un espectáculo lamentable”.

La nueva obra de Espert es una continuidad de su libro La Argentina devorada.

“La sociedad cómplice es la misma moneda: la decadencia vista de los dos lados. Las obras son complementarias, ya que creo que para entender la decadencia argentina hay que mirarla de los dos lados; el de los ganadores y del lado de la sociedad que como le compra los mitos a los devoradores se transforma en cómplice”

“La gente cree que los controles de precios pueden servir cuando es la medida más fracasada de la historia humana”, se quejó en su visita al diario El Litoral.

“La sociedad es cómplice por creer en cosas que no sirven. Por pensar que Cristina es una alternativa a un gobierno fracasado como el Macri”

“La sociedad es cómplice de creer en conceptos como la justicia social que te la vende un sindicalismo que, con las leyes laborales que tenemos, son feudales millonarios, pero con una clase trabajadora hundida en la miseria y, como si fuera poco, hay 5 millones de personas trabajando en negro. Las leyes sindicales no le sirven a nadie”.

“La gente es cómplice porque cree en la sustitución de importaciones, que es una estafa. Fijate que si eso fuera exitoso no necesitaríamos de una cosecha del campo para salvar al país”.

De cara al futuro, Espert sugirió: “Volver a lo que somos buenos, que es la minera y el petróleo”.

“Me impresiona que los argentinos no hayamos descubierto la matriz de nuestro problemas”, agregó.

“Nuestros modelos de Gobierno siempre terminan mal. Hace 8 décadas que Argentina va para atrás”, se quejó.

Según el precandidato a presidente, se debe dejar de lado “la sustitución de importaciones; se debe achicar el Estado y atacar la actual legislación laboral”.

“Debemos apostar a una apertura irrestricta al comercio al estilo chileno. El Estado que se dedique a las cosas básicas-mínimas, y hay que dinamitar leyes de trabajo”

“Si no lo hacemos, nos irá mal como hasta ahora”, vaticinó.

“Con el modelo actual queda muchísima gente afuera. El nuevo modelo que propongo no deja gente fuera”.

“No hay que mentirle a la gente. Que la gente entienda lo que vota. Si ganás, tenés un respaldo político y si sos gobierno y la gente te votó es para que cumplas las cosas que prometiste”.

“Hoy me veo como la tercera opción a la presidencia. La gente está podrida. Macri y Cristina no pueden aportar nada. La gente está cansada del espectáculo de la política tradicional”.

“La verdadera grieta es entre esta clase política y la gente trabajadora como nosotros. Es entre el Frente Despertar y ellos”, desafió.

Al ser consultado sobre los aciertos del Gobierno de Mauricio Macri, Espert destacó tres logros: “Estuvo muy bien en acabar con el cepo cambiario, poner fin a la guerra con el campo y salir del default”.

Sobre la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de presentarse como candidata a vicepresidente, el economista analizó: “En el mundillo de la política la decisión de Cristina fue inteligente. Dejó la grieta del lado de Macri, ya que nestorizó su candidatura”.

“Ella quiere derrotar a Macri, sabe de su techo. A nosotros eso nos favorece. Nuestros votantes son los simpatizantes de Cambiemos decepcionados de Macri, pero horrorizados con Cristina”.