El Gobierno redujo los aranceles que pagan las autopartes importadas

El Ministerio de Producción y Trabajo redujo al 2% los aranceles de importación sobre 39 autopartes que no se producen en el país, se informó oficialmente.

“A través de la Resolución 93/2019 publicada ayer en el boletín oficial, el Ministerio de Producción y Trabajo redujo los aranceles de importación sobre 39 autopartes que no son producidas en el país”, informó la cartera de Producción a través de un comunicado.

En este sentido, se aclaró que la medida “entrará en vigencia dentro de 15 días y beneficiará la productividad de todo el complejo automotriz del país, que emplea a más de 60 mil trabajadores”.

La Secretaría de Industria había establecido a mediados del año pasado el listado de bienes no producidos que podían ser importados al amparo de este régimen, que reduce los aranceles al 2%. Esas partes y piezas alcanzadas por la medida se utilizan para la producción de vehículos y también de autopartes.

La determinación de ampliar los productos surgió luego de un relevamiento, realizado junto con las terminales automotrices y empresas autopartistas locales,

“La lista se amplió y se incluyeron partes y piezas principalmente orientadas a conjuntos de autopartes que se utilizan en las nuevas tecnologías de motorización y la digitalización”, destaca la información.