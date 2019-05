Aranduroga consiguió una valiosa victoria frente a San Patricio

Fernando Barreto

Para Aranduroga la victoria que consiguió ayer frente a San Patricio por 19 a 17 tuvo un sabor especial. Fue el segundo triunfo consecutivo y escaló al cuarto lugar de las posiciones, alimentando la ilusión de clasificación a los cuartos de final.

El cotejo correspondió a la undécima fecha del torneo Regional NEA de rugby, se disputó en la cancha 4 de la entidad Cebra dado que un gran sector de las instalaciones estaban bajo agua después de las lluvias caída en los últimos días.

Aranduroga logró acaparar la tenencia de la pelota, se instaló por muchos minutos en campo rival, aunque careció de poder para definir con mayor contundencia.

Por su parte, San Patricio se mostró sorpresivamente impreciso a la hora de jugar la pelota con las manos las pocas veces que pudo avanzar en el pesado campo de juego.

La apertura del marcador llegó a los 5 minutos para el visitante con una corrida de Carlos González Bámbula que tomó la pelota después de una salida de 22 metros del rival y que terminó en el ingoal.

En tanto que la respuesta local llegó con los delanteros. El pack cerró el juego, avanzó varios metros y fue José Acevedo el encargado de apoyar la pelota.

Los dos tries fueron convertidos por Marcos Gómez Escobar (San Patricio) y Germán Espinoza (Aranduroga) para dejar el marcador igualado en 7 puntos.

El resto de la etapa se disputó prácticamente en la mitad de la cancha, con el equipo local acaparando la tenencia. Sin embargo, fiel a su estilo, San Patricio tuvo un perfecto contraataque. La pelota fue recuperada en la mitad de la cancha donde comenzó al avance de varias fases, que incluyó a los delanteros, y en la punta derecha definió Eric Ramos.

En el complemento, se acentuó el dominio de Aranduroga que definitivamente se metió en campo de San Patricio. Rápidamente, a los 4 minutos, Rodrigo Gómez Vara llegó al try para cerrar un ataque que fue constante a lo ancho de toda la cancha. Mientras que Espinoza volvió a señalar la conversión para dejar el marcador 17 a 12.

Sin la pelota, San Patricio se defendió constantemente, pero en la única opción que tuvo llegó al try. Lautaro Fiat logró quebrar la defensa y desde allí atacó y combinó con Rodrigo Gauna que fue el encargado de sumar cinco unidades.

Durante los minutos finales, Aranduroga mantuvo la tendencia del encuentro. Jugó lejos de su zona de anotación y se hizo fuerte con la defensa para cortar de tajo cada intento de avance contrario.

Sobre el final (38 minutos), San Patricio tuvo su oportunidad. Una infracción por marcar en forma adelantada, derivó en un penal frente a los palos que malogró Gómez Escobar.

De esta manera, Aranduroga volvió a sumar y dio un paso fundamental para intentar meterse en los cuartos de final.