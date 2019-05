Sananez apuesta a su experiencia para ser legisladfor

El candidato a senador por Unidad Correntina, José Tata Sanánez, explicó su experiencia como productor de tomate y pimiento en Santa Lucía, de donde es oriundo y donde actualmente es intendente. “Sin clientes no hay tomate, sin tomate no hay producción y sin producción no hay trabajo”, dijo.

“Dedicarse al tomate y al pimiento es una tarea hermosa porque uno trabaja pensando en que se trata de alimentos de nuestra provincia que serán consumidos por nuestros compatriotas. Pero cuando comenzamos a ver que cae el consumo, porque la gente no puede comprar o compra menos porque no le alcanza, empezamos con los quebrantos”, relató Sanánez.