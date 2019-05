Aguardan que el agua descienda para reconstruir los accesos a 4 escuelas y también analizan reubicar a otra

Desde la Junta Electoral de la Provincia informaron que resolvieron trasladar una de las mesas que estaba fijada para los comicios que se harán el domingo en Concepción. Se trata de la N° 2.193 que, en un principio, estaría instalada en la escuela Nº 30 “Olegario Gamarra” en el paraje Loma Alta. Pero como el citado edificio está rodeado de agua, la mesa electoral finalmente estará en la Escuela Nº 600 “Provincia de Mendoza”. Consultado sobre la situación en la zona, el intendente Lucio Fernández comentó que los caminos de acceso de varios colegios están anegados.

Tal como se puede observar en las imágenes que personal del correo adjuntó al informe que presentó a la Junta Electoral, no están dadas las condiciones para que los electores concurran al colegio 30. “Esa escuela está muy cerca de una laguna y acá, además que llovió mucho, hace unos 21 días que las condiciones del tiempo no mejoran. Por ejemplo, hoy (ayer) cayó otro chaparrón”, contó el Jefe comunal. Al mismo tiempo agregó que si bien la institución está rodeada de agua y que al menos un kilómetro de los 10 del camino de acceso están anegados, “la maestra igual va a dar clases. Es extraordinario el esfuerzo a diario”.

Tras lo cual comentó que “me crié en esa zona y evaluando lo que siempre pasa, creo que lo más conveniente es reubicar el edificio”.

Pero en el mismo paraje también hay otra escuela, la Nº 190, que está a unos 30 kilómetros del área urbana. “Para llegar allí también es complicado porque después de tanta lluvia, hay tramos que están anegados”, indicó Fernández, quien continuó que similar situación se da en los caminos de accesos a los colegios de Paso Lucero, Nº 172 y Nº 911, y también del 229 que funciona en otro paraje. En estos últimos casos, aseveró, que se necesitaría “elevar el nivel de los caminos e instalar puentes en algunos tramos para facilitar el escurrimiento”. Pero “necesitamos que baje un poco el agua para poder avanzar con esos trabajos”, destacó Fernández.

Asimismo, hizo hincapié en que “esta vez no tuvimos inundados en el área urbana gracias a que el Gobernador nos otorgó una motoniveladora cero kilómetro, con la que hicimos obras de desagües”. Y una vez que mejoren las condiciones, reiteró que van a trabajar para reconstruir los caminos de accesos a los colegios rurales. “No es una tarea sencilla por el tipo de suelo y que estamos rodeados de esteros, pero con el aporte de Vialidad Provincial y otros organismos, vamos a lograrlo”, concluyó el intendente de Concepción en diálogo con El Litoral.