Alfaro: “Vamos a privilegiar lo ofensivo por sobre lo defensivo”

El director técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, aseguró ayer en la previa de la final de mañana ante Tigre por la Copa de la Superliga que va a “privilegiar lo ofensivo por sobre lo defensivo, porque para ser campeón hay que ser fuerte en las dos áreas”.

Si bien no confirmó la formación del equipo que jugará en Córdoba, el entrenador sostuvo que “cuando vean el once que salga a la cancha verán que vamos a privilegiar lo ofensivo por sobre lo defensivo, con el claro objetivo de obtener el triunfo y la copa”.

En rueda de prensa realizada tras la práctica del plantel “xeneize” en Casa Amarilla, Alfaro condicionó la formación del equipo a la recuperación de los jugadores que sufren molestias físicas.

“Voy a ver la evolución de Lisandro López para confirmar el equipo. Si él no juega, la línea de cinco no va. También quiero ver a Carlos (Tevez)”, explicó el DT boquense.

Al respecto, y si bien la práctica fue a puertas cerradas, el defensor, quien llegó a Boca a préstamo desde el Benfica de Portugal, se entrenó ayer a la par de sus compañeros y ya no tendría molestias en el aductor derecho.

Con respecto a Tevez, quien el jueves salió antes de que finalizara el entrenamiento debido a un golpe en su rodilla izquierda, ayer también practicó con el resto del grupo y podría ser titular ante el “matador” de Victoria.

Alfaro sí confirmó que el colombiano Jorman Campuzano y el juvenil Nicolás Capaldo serán el doble cinco.

“Están muy bien los dos. Nico me satisfizo en los partidos que jugó y la verdad es que es un soldadito, lo que le pedís el te lo da. Es un jugador con similitudes a lo de Nández. Y Campu, las veces que lo ha tenido que hacer por Marcone, lo hizo muy bien. Su mejor rendimiento fue en Atlético Nacional, cuando jugó como volante de contención”, analizó el ex DT de Arsenal, San Lorenzo y Huracán, entre otros.

“Esta es una final y en estos partidos siempre juegan las emociones y todo lo que está en la cabeza de los jugadores. A nosotros nos obliga la historia. No me importa lo que hagan los demás. Me enfoco en lo que hace Boca. Nos obliga la historia y la ilusión”, agregó.

La única duda del técnico sería la misma que tuvo durante toda la semana: formar una línea de cinco defensores, con Junior Alonso como titular, o jugar con los cuatro defensores habituales, y la presencia de Sebastián Villa como extremo, para formar un esquema 4-2-3-1.

Con ese único interrogante, Boca formaría con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso o Sebastián Villa y Emmanuel Mas; Jorman Campuzzano y Nicolás Capaldo; Mauro Zárate, Darío Benedetto y Carlos Tevez.

Boca se entrenará hoy desde las 10 en el complejo Pedro Pompilio y después de almorzar el plantel viajará en vuelo charter a Córdoba, para regresar apenas finalizado el encuentro.