La carne cuesta el doble que el año pasado y no descartan nuevas subas por inflación y escasez

Desde las carnicerías de la capital correntina registran un aumento acumulado, en los últimos 12 meses, de hasta el 100% y no descartan nuevas subas. El contexto inflacionario, como también las bajas temperaturas de esta época, que provocan que haya menor abastecimiento, conducirían a un nuevo incremento de precios.

En este marco, El Litoral consultó a negocios del rubro, desde donde señalaron que si bien durante la semana los vecinos sólo buscan las ofertas, los cortes de asado se siguen vendiendo durante el fin de semana. A la vez, desde otro local sostuvieron que ayer recibieron el pollo con una suba del 15%.

“El aumento siempre está latente y los precios cambiando continuamente por la inflación. Este panorama se acentúa por la situación del campo ya que hay inundaciones en varias provincias y eso complica la actividad ganadera. Por ende, recibimos menor cantidad de productos cárnicos la semana pasada. Hace algunos días que no llueve y esperamos que se normalice la situación. El último aumento fue el 5 de mayo”, comentó a El Litoral Hugo Lucena, quien representa al sector en el Mercado Municipal.

También mencionó que la temporada de bajas temperaturas impacta en los precios. En este sentido, explicó que “todos los años, en invierno, sube el costo de la carne porque la hacienda escasea”, y agregó que “la inundación no solo afectó a esta zona, sino también a otras como Salta o La Pampa”.

Desde la carnicería “Junín”, Fernando tampoco descartó una nueva suba y sostuvo que “aún no se habló con los proveedores”. “No recibimos ningún comentario de que va a subir, no podemos asegurar nada, sí podemos decir que está cara la suprema de pollo” y que los clientes “se fijan todos los días en las ofertas, pero cada fin de semana siguen buscando el asado, que en esta carnicería cuesta $160 el kilo”.

Por su parte, Gisela, de un negocio ubicado en el barrio Villa Raquel, “Señora Vaca”, coincidió en que el pollo aumentó. “Hoy (por ayer) recibimos el pollo con un 15% de aumento”, comentó.

“La gente toda la semana se queja de los precios, pero para el fin de semana compra asado. No se puede quitar esa costumbre, para nosotros es algo muy bueno porque nos permite tener clientes y no cerrar nuestro local”, destacó.

En cuanto a precios, Gisela precisó que todo “está casi el doble que el año pasado”. Por ejemplo, detalló que el kilo de molida común está $120, la especial $220 y el kilo de cuadril $235.

Por su parte, Lucena comentó que este año ya hubo dos incrementos que sumaron un 23%. “Algunos cortes llegan a un 100% de aumento en relación con el año pasado. La pulpa se fue de $120 a $220; es decir, el doble que en 2018, el vacío costaba hace un año $95 el kilo y hoy vale $150, por ello se vende menos también. La molida común subió de $60 a $110”, relató Lucena a este diario.

Así como dijeron en ocasiones anteriores, la demanda en las carnicerías bajó y los clientes buscan los precios más económicos. Si bien sostienen que siguen comprando cortes de asado para el fin de semana, no es la misma cantidad que en años pasados.

El pollo y el cerdo son más requeridos que antes, aunque las familias buscan ingerir carne roja las veces que puedan comprarla.

Al tiempo frío que afecta la hacienda, se suma el temor a nuevas subas de recursos que impactan también en los costos, como el combustible.