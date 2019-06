Carlos Layoy ganó en el Cenard y ahora el desafío es Barcelona

El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) fue el escenario el último sábado del torneo Alberto Hebeisen donde Carlos Layoy se impuso en la prueba de salto en alto.

La competencia, organizada por la Federación Atlético Metropolitana (FAM), sirvió para cerrar el primer semestre de actividad y recordar al ex atleta y entrenador de la entidad.

Ratificando que es el mejor saltador en la Argentina, Layoy se impuso en la prueba de salto en alto con una marca de 2,10 metros.

El podio lo completaron Tomás Ferrari (2,00) y Juan Martín Marquine (1,80). Mientras que en el cuarto lugar quedó Agustín Canalis (1,70).

“No fue un buen salto, pero estoy conforme porque me siento bien con el trabajo que venimos realizando de cara a las próximas competencias”, comentó Layoy.

Durante el primer fin de semana de junio, el libreño había logrado un salto de 2,18 metros también en el Cenard.

Previamente, el múltipla campeón argentino e iberoamericano de salto en alto venía de dos competencias en la Villa Deportiva Nacional de Lima con registros de 2,15 metros (tercero en el GP “Manuel Cosigliere”) y 2,10 metros (cuarto en el Sudamericano).

Ahora, la planificación de de Layoy indica un viaje a Europa. El miércoles 12 se trasladará a Barcelona, allí entrenará y comenzará una serie de competencias internacionales buscando seguir mejorando sus registros.

En suelo europeo, el desafío pasa “por tener torneos de primer nivel y con mayor continuidad. Eso me tiene que permitir seguir mejorando la técnica y mis marcas”, reconoció.

Para Layoy será su segundo viaje a suelo europeo del presente año, aunque su anterior paso (fines de enero y principios de febrero) fue para reuniones de atletismo bajo techo, donde también logró el récord argentino en esta modalidad con 2,15.

El gran objetivo para Layoy en el segundo semestre está enfocado en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, que se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto. “Voy a ir en la búsqueda de una medalla”, reconoció Layoy, que por eso decidió concretar esta gira como puesta a punto para el certamen continental.