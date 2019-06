Después de casi dos décadas, la Municipalidad abonará lo adeudado a trabajadores

Aunque no estaban conformes con el monto que les abonarán por un ítem que les suprimieron de sus sueldos en 1997, trabajadores decidieron aceptar el acuerdo para dar por finalizado un extenso litigio que mantenían con el Municipio. Esto se concretó ayer en una audiencia en el Centro Judicial de Mediación. Para que se efectivicen los pagos, previamente deberán dar su aval los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Concejo Deliberante.

“Participamos cinco en representación de todos los trabajadores, por supuesto, con el acompañamiento del abogado. Y también estuvieron quienes representan al Municipio. Finalmente, se comprometieron a pagar un poco más de $1.800.000, más otros $500 mil en concepto de intereses”, explicó a El Litoral uno de los empleados que hace casi dos décadas espera que le devuelvan parte del salario que le suprimieron.

La citada cifra es muy inferior a lo que consideran los trabajadores que les correspondía cobrar, teniendo en cuenta que se distribuirá entre un grupo y además se abonará en cuotas.

“Pero como dijimos la vez anterior, ya no podemos seguir esperando más. Es muy desgastante para todos y varios compañeros ya fallecieron durante este proceso. Esos son los motivos por los cuales aceptamos, no porque estemos conformes con el monto de la devolución”, ratificaron. En este contexto, recordaron que en 1997 de forma arbitraria nos sacaron una parte de nuestro sueldo. En aquel momento eran $163,17 e implicó un porcentaje considerable de sus ingresos.

Y pese a que los trabajadores plantearon que ese monto debía actualizarse por todos los años que los hicieron esperar, “lamentablemente en el fallo fijaron que la cifra que regía hace más de dos décadas, será la base de cálculo para pagarnos”, precisaron los empleados cuando en diciembre del año pasado fueron notificados que la sentencia quedó firme.

Transcurrieron los meses y el abono no se concretó. Por eso, tiempo atrás expresaron a este diario, “lo peor es que, aunque la cifra es menor, no logramos que se efectivicen los pagos correspondientes”.

Precisamente, ante el incumplimiento, tanto los trabajadores como el Municipio fueron convocados a una audiencia en el Centro Judicial de Mediación. Allí, tras dialogar, acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta ayer cuando finalmente arribaron a un acuerdo.

Consultados sobre los pasos a seguir, los trabajadores manifestaron que “resta que ese convenio de pago sea avalado por el Superior Tribunal de Justicia y que el Concejo Deliberante autorice los pagos correspondientes”. En este sentido subrayaron: “Ojalá este sea el final de una larga espera. Ya no podemos seguir adelante con este litigio, mientras seguimos perdiendo compañeros”.