Sin transporte urbano en varias comunas y en una, servicio parcial

En reclamo de mejoras salariales, la UTA convocó a un paro que se está desarrollando desde ayer y que -hasta el cierre de esta edición- continuaba por tiempo indeterminado. Medida a la que se adhirieron trabajadores de varias comunas del interior tales como Goya, Libres, Ituzaingó, Saladas y Curuzú Cuatiá.

“Acá también se está implementando la medida de fuerza que continuará hasta que se efectivicen los pagos correspondientes”, expresaron desde TN Goya a El Litoral. En este sentido, comentaron que un grupo de trabajadores permanecía frente a las instalaciones de la empresa de transporte. Por lo que, en Goya, hasta anoche no había servicio de transporte. (Ver imagen)

Similar situación se daba en Ituzaingó. “Durante toda la jornada no hubo colectivos circulando”, informaron desde Ituzaingó Noticias al ser consultados por este diario.

Tampoco en Paso de los Libres disponían de servicio urbano de pasajeros. Con respecto a esto, un colega manifestó a El Litoral que además del reclamo provincial, “acá los trabajadores sólo cobraron $2 mil de los $ 5 mil del bono que habían acordado”.

Precisamente, ante la falta de servicio que deriva en la imposibilidad de trasladarse a las personas que iban a dictar una capacitación en Libres, desde la Municipalidad informaron que suspendieron los cursos que se iban a desarrollar en la Oficina de Empleo.

En tanto, en Curuzú Cuatiá el paro se efectivizó ayer a partir de las 10.30. “Según nos manifestó el representante de Curuzú Bus, Luis Cárdenas, por cuestiones de seguridad decidieron suspender la circulación de las unidades en las tres líneas que funcionan en la ciudad”, contó a El Litoral un periodista de Rompecabezas Digital. Seguidamente, comentó que “la falta de prestación generó varios inconvenientes, en especial, durante las primeras horas porque acá llovía y mucha gente que andaba por la calle no tenía en qué regresar a su casa”.

Mientras que en Saladas, el servicio de transporte urbano se brindó de manera parcial. Sobre esto, desde Radio Urbana comentaron a este diario que “dentro de la ciudad la prestación fue normal. Sólo la línea que va hasta las Cuatro Bocas funciona hasta las 15. Es decir, en este caso, sería parcial”, concluyeron.