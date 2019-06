Tras levantarse el paro de colectiveros, se restablece el servicio en varias comunas y en Goya aguardan negociación local

Se levantó el paro de colectivos urbanos en jurisdicciones como Goya, Paso de los Libres, Ituzaingó, Curuzú Cuatiá y Saladas, donde, en la mayoría de los casos, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) convocó a la medida de fuerza para solicitar una serie de mejoras salariales que se destrabó en general tras los acuerdos en Corrientes (ver página 8). En la primera de estas comunas aguardan definir la negociación local.

Tal como informó El Litoral en su edición de ayer, durante el lunes no circularon colectivos en las ciudades mencionadas, a diferencia de Saladas, donde funcionó, de manera parcial, el ramal que hace el recorrido hasta Cuatro Bocas.

En cuanto a lo sucedido ayer, el periodista de Goya, Juan Cruz Velázquez, publicó a través de Twitter un audio difundido entre choferes de la ciudad, en el que uno de los oradores dice: “Si los llaman a trabajar, preséntense muchachos, más tarde se verá lo siguiente. Esta noche (por ayer) estarían llegando gente de UTA” y agrega: “Para que no haya sanciones, hay que cuidarse entre todos, si los llaman, hay que laburar”.

Mientras que en Paso de los Libres, antes de que se levante el paro, el delegado local de UTA, Lirio González, había manifestado a LT 12 que “obligaron a los choferes franqueros a trabajar con amenazas del patrón, yo no quiero problemas con mis compañeros, después vamos a ver qué va a pasar”.

Si bien no hubo mayores novedades desde Ituzaingó y Curuzú, la medida de fuerza se habría levantado y durante este miércoles se prestarían con normalidad los servicios con sus frecuencias y recorridos correspondientes.