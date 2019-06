La Liga Correntina programó una extensa grilla de partidos

La agenda completa

El programa de cotejos a disputarse en los próximos días es el siguiente:

Sábado 15

Cancha de Huracán

Corrientes

14.00 (1ª Div. A) Deportivo Mandiyú vs. Quilmes.

16.00 (1ª Div. A) Huracán Corrientes vs. Curupay.

Cancha de Ferroviario

14.00 (1ª Div. A) Ferroviario vs. Rivadavia.

16.00 (1ª Div. A) Cambá Cuá vs. San Jorge.

Cancha de Lipton

14.00 (1ª Div. B) Defensores de Torino vs. Sportivo Corrientes.

16.00 (1ª Div. A) Lipton vs. Invico.

Cancha de Mburucuyá

16.00 (1ª Div. A) Mburucuyá vs. Libertad.

Cancha de Sportivo

Corrientes

14.00 (1ª Div. B) Sacachispas vs. Alumni.

16.00 (1ª Div. B) Yaguareté vs. Deportivo Empedrado.

Cancha de Alvear

14.00 (1ª Div. B) Alvear vs. Dr. Montaña.

16.00 (1ª Div. B) Robinson vs. Soberanía.

Lunes 17

Cancha de Libertad

14.00 (1ª Div. B) Barrio Quilmes vs. Talleres.

16.00 (1ª Div. B) Independiente vs. Villa Raquel.

19.30 (Femenino) Deportivo Popular A vs. Curupay B.

20.30 (Femenino) Dr. Montaña vs. Villa Raquel.

21.30 (Femenino) Deportivo Mandiyú vs. Curupay A.

Cancha de Boca Unidos

16.00 (1ª Div. A) San Marcos vs. Boca Unidos.

Cancha de Lipton

19.30 (Femenino) Deportivo Popular B vs. Lipton B.

20.30 (Femenino) Ferroviario vs. San Jorge.

21.30 (Femenino) Sportivo Corrientes vs. Lipton A.

Jueves 20

Cancha de Libertad

19.30 (Femenino) Sacachispas vs. Quilmes.

20.30 (Femenino) Libertad vs. Robinson.

21.30 (Femenino) Deportivo Empedrado vs. Yaguareté.