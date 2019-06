El Partido Autonomista Nacional logró la personería y dará pelea en las primarias

La jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, reconoció la personería jurídico-politica del Partido Autonomista Nacional, para actuar como partido nacional. El máximo referente del autonomismo nacional, el ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris, dará pelea en las elecciones nacionales.

El fallo se conoció el miércoles antes de vencer el plazo de inscripción de la alianzas para las primarias del 11 de agosto.

Fiel a su estilo, el ex senador nacional por Corrientes se robó el protagonismo en el cierre de las alianzas y mantiene en vilo al mundillo político en cuanto al rol preponderante que asumirá de cara a las elecciones nacionales. Nadie duda de que “Pocho” estará presente en la contienda electoral en la que se dirime el futuro del país.

De basta cintura política, el ex legislador analiza su próximo movimiento electoral, que será revelado en las próximas horas.

Está claro que el ex gobernador no se permitirá ser furgón de cola de nadie, así que es seguro que dará pelea en los comicios.