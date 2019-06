Dani Alves, contra el público

En el Estadio Morumbí de San Pablo, Brasil puso primera marcha en su Copa América. Luego de un apático primer tiempo, el equipo de Tité se terminó imponiendo por 3-0 sobre Bolivia.

Sin embargo, los representantes brasileños debieron sufrir un abucheo generalizado cuando se fueron a los vestuarios para el entretiempo. Es que los hinchas no se mostraron para nada conformes.

Dani Alves, referente del seleccionado brasileño que fue titular en el triunfo de su equipo contra Bolivia, explotó de furia. Lo hizo en declaraciones brindadas al diario Marca.

“No sé si es el precio de las entradas o qué es. Cuando jugamos en el Arena hay otra energía. Aquí se nota la rivalidad entre los clubes, la gente no los separa de la selección”, comenzó afirmando.

“No soy hipócrita, esto marca diferencias porque no tenemos la sensación de jugar en casa, de estar representando a nuestro país”, completó el defensor que viste la camiseta de París Saint-Germain.