Uruguay exhibe esta tarde su candidatura

Uruguay, uno de los candidatos a ganar la Copa América Brasil 2019, un certamen que conquistó en 15 ocasiones, enfrentará hoy a Ecuador en un partido válido por el Grupo C que tiene marcado favoritismo para el equipo comandado por el goleador charrúa Luis Suárez.

El cotejo se jugará a partir de las 19 en el estadio Mineirao, de Belo Horizonte, con capacidad para 62.000 espectadores, será arbitrado por el brasileño Anderson Daronco y televisado por la señal de cable TyC Sports.

El grupo se completa con Chile y Japón, que se enfrentarán mañana desde las 20 en el estadio Morumbí, de San Pablo.

El seleccionado celeste, el que más veces ganó la Copa América y que sigue con el “Maestro” Tabárez como entrenador, asumirá el desafío de demostrar en la cancha el funcionamiento que se le exige a una formación que incluye a Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Nahitan Nández, Nicolás Lodeiro o José María Giménez, por citar a algunas de las figuras que descollan en sus clubes.

Precisamente Suárez, el delantero estrella del Barcelona detrás del astro Lionel Messi, generaba dudas debido a que lleva poco más de un mes sin jugar un partido completo luego de haber sido operado de los meniscos de la rodilla derecha, aunque su evolución motivó a que el “Maestro” Tabárez lo incluya desde el inicio, pese a que tiene mucho recambio en el plantel y podría haberlo preservado.

Uruguay, campeón por última vez en Argentina 2011, luce una generación de futbolistas de primera línea liderada por Suárez, pero a veces no lo traduce en resultados y ese es el desafío de Tabárez, el veterano DT de 72 años que asumió en el cargo el 8 de marzo de 2006 y antes había estado otros dos años, entre 1998 y 1990, todo un récord a nivel mundial.

Enfrente estará Ecuador, dirigido por el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, que asume un período de recambio generacional y conserva como figuras al delantero Enner Valencia y el mediocampista Antonio Valencia, cuyo arco estará custodiado por Alexander Domínguez, suplente en Vélez Sarsfield durante el primer semestre de 2019.

Ecuador no contará con un jugador importante como el mediocampista Jefferson Orejuela, quien arrastra un edema muscular en el muslo izquierdo desde el último amistoso ante México y quedó descartado, mientras que Antonio Valencia, del Manchester United, apenas entrenó junto con sus compañeros durante la semana debido a un golpe en la rodilla derecha, aunque igual será de la partida.

El partido se presume, a priori, con Uruguay con la iniciativa y los ecuatorianos esperando, cediendo protagonismo para salir de contragolpe, su arma más peligrosa.