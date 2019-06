Las Madereras ganaron el mano a mano por el liderazgo de la Zona A

El jueves se completa la tercera fecha

A excepción de la Zona A, que ya completó la jornada, el jueves se disputarán compromisos por la tercera fecha para las zonas B y C.

La Liga Correntina diagramó una programación de feriados para la competencia Femenina que tendrá su continuidad en la noche del jueves 20 en cancha de Libertad.

Las Decanas buscarán su tercer triunfo en fila, ante Robinson, en el partido central. Se jugarán otros dos compromisos también.

Jueves 20 en cancha de Libertad

19.30 Sacachispas vs. Quilmes (Zona C).

20.30 Libertad vs. Robinson (Zona B).

21.30 Deportivo Empedrado vs. Yaguareté (Zona B).