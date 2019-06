Movilización y acampe en reclamo de viviendas sociales y trabajo

Mayoritariamente mujeres, acompañadas por sus niños, y hombres instalaron carpas frente al Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico). Reclamaban una política habitacional para los habitantes de los barrios donde la pobreza no es un eufemismo y cala en ollas de escasas provisiones y calles de tierra que se tornan en lodazales durante los días de copiosa lluvia, con techos entremezclados con chapa de zinc, cartón y lonas, en los casos de mayor gravedad.

La Federación de Organización de Bases (FOB) realizó el acampe en la plazoleta Italia desde el mediodía de ayer hasta la tarde, rondeados de un tenso operativo policial. Por la mañana, numerosas columnas de movimientos sociales, como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), la Federación de Trabajadores de Corrientes (Fetrac), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), agrupaciones de izquierda y la Multisectorial de los Barrios en Lucha, se movilizaron por las calles del centro, en reclamo de políticas contra la pobreza, por pan y trabajo.

La FOB se movilizó hasta el palacio municipal donde entregaron un petitorio y estarán a la espera de respuestas del área de Economía Social. Luego, se dirigieron hasta la plazoleta Italia donde colocaron carpas y organizaron una olla popular. El acampe duró un par de horas. La intención era mantenerlo hasta hoy, pero el frío y un fuerte operativo policial contrajeron los ánimos y, finalmente, se levantó pasadas las 18. No hubo forcejos, pero la tensión dominaba el ambiente.

“Reclamamos la construcción de viviendas sociales para las familias en los asentamientos, de los barrios marginales, para quienes están en la calle por la crisis social y económica”, expresaron a El Litoral desde la FOB. La organización aseguró que hace aproximadamente dos años el Estado Municipal les donó terrenos en Santa Catalina. Sin embargo, hasta el momento, no tuvieron respuestas respecto de la ejecución. “Nos pasamos haciendo trámites y el tiempo pasa”, señalaron.

Indicaron que el reclamo se dirigió al Invico, pero que en los próximos días volverán a manifestarse para solicitar lo propio al gobernador, Gustavo Valdés. Además, expresaron que continuamente se organizan asambleas barriales de movimientos sociales.