Las Decanas reciben a Robinson por el Torneo Femenino

Esta noche se completará la tercera fecha del Torneo de Primera Femenino liguista.

La actividad tendrá como sede el estadio de Libertad.

El partido central de la jornada lo animarán las Decanas, líderes de la Zona B con seis puntos, quienes a las 20.30 se enfrentarán contra Robinson, que ganó el torneo Preparación del año pasado, pero aún no triunfó en el actual certamen.

La grilla nocturna de hoy en cancha de Libertad arrancará desde las 19.30 con el partido que protagonizarán Sacachispas y Quilmes por la Zona C. Las Cerveceras tienen tres puntos y las Tricolores aún no sumaron unidades.

A última hora, desde las 21.30, se enfrentarán Deportivo Empedrado y las novatas de Yaguareté, en otro duelo válido por la Zona B.

Para hoy

Cancha de Libertad

19.30 Sacachispas vs. Quilmes (Zona C).

20.30 Libertad vs. Robinson (Zona B).

21.30 Deportivo Empedrado vs. Yaguareté (Zona B).