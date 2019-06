Hasta el lunes publican el padrón provisorio y avanzan en las listas

El período de inscripción extraordinaria de votantes en los padrones electorales dispuesto por la Cámara Nacional Electoral (CNE) comenzó a regir y se extenderá hasta el lunes, para permitir que los electores de 16 y 17 años puedan incluirse en la nómina provisoria y así votar. En tanto, las tres alianzas que competirán en Corrientes en las primarias del 11 de agosto apuran las listas de precandidatos.

La prórroga fue concedida por el tribunal electoral tras la presentación que hicieron los apoderados del Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS) y del Partido Justicialista, a los que se sumaron los reclamos de los distritos de Mendoza, Córdoba y Tucumán.

Los reclamos surgieron a partir de la detección de numerosos casos de jóvenes con 16 años cumplidos y, por lo tanto, habilitados para votar, que no figuraban en los padrones que se utilizarán para las próximas elecciones.

En la resolución, que extiende por segunda vez el plazo para incorporar electores que no figuran (la primera prórroga fue hasta el 29 de mayo) la Cámara Electoral recordó que “el Registro Nacional de las Personas (Renaper) remitió a la justicia nacional electoral una importante cantidad de trámites correspondientes a nuevos electores con posterioridad a la fecha de cierre de novedades”.

En el mismo trámite, la Cámara ordenó que “se habilite el sistema de reclamos por internet para los electores de todo el país”, con el fin de agilizar la incorporación de los ausentes.

La resolución de la Cámara Nacional Electoral, que dio lugar a la republicación de los padrones provisorios, lleva la firma de los jueces Santiago Corcuera (presidente de ese tribunal) y Alberto Dalla Via (vicepresidente).

Los padrones podrán ser consultados a través de internet en www.padron.gov.ar.

Grillas

En el oficialismo provincial cobra fuerza la posibilidad de que el ministro de Producción, Jorge Vara, encabece las listas de precandidatos a diputados nacionales.

Además, con Camau Espínola como socio electoral, no se descarta que Patricia Rindel ocupe el segundo lugar en la nómina oficial.

Por el momento, serían varios los socios del oficialismo que presentarían sus precandidatos.

En el peronismo, en tanto, hacen fuerza para lograr una lista única, pero todo parece indicar que será imposible contener las ansias de los dirigentes de distintas facciones internas del justicialismo.

Habría varias listas de precandidatos. Se debe tener en cuenta que la alianza Frente de Todos, en Corrientes, definirá las candidaturas finales por sistema D’Hont, siempre que se supere cierta cantidad de votos.